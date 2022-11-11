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金融時報：台海衝突「全球經濟恐損失2.5兆美元」　美國示警歐盟

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，美國警告歐洲，台海衝突可能引發巨大全球經濟震盪，若中國封鎖台灣，估計造成每年2.5兆美金的經濟損失。華府透過這份報告，強調台海衝突對歐洲產生重大影響，而美國及夥伴盟友也開始思考，若發生任何針對台灣的軍事行動，該如何對中國實施制裁。

《金融時報》引述6名知情人士說法報導，美國國務院委託智庫「榮鼎集團」（Rhodium Group）進行研究，並把成果分享給歐洲聯盟委員會（European Commission）及歐洲各國政府官員。

報告指出，若發生台海衝突，台灣將承受最大打擊，但中國經濟衝擊也很巨大，就連試圖避免選邊站、宣稱兩岸衝突跟之無關的東南亞也會發生嚴重經濟損失，後果更會波及全球經濟。

報告預測，就產業面而言，以手機、桌上型電腦為首且依賴半導體的供應鏈將承受最大破壞，而美國過去幾年日益擔憂他們對台灣晶片的依賴。此外，只要北京越線、與台灣發生衝突，將導致中國企業貿易融資枯竭，考慮到北京作為開發中國家經濟夥伴的重要性，此衝擊將導致十多個新興市場陷入經濟危機，最終對全球貿易造成嚴重衝擊。

▲▼ 中國解放軍東部戰區一架共機4日在台灣周邊海域參加軍事演習。照片5日才公開。（圖／路透）

▲解放軍戰機在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

《金融時報》今年稍早報導，美英3月首度針對「北京對台威脅」舉行高層會談，討論如何更密切合作，降低為了台灣與中國交戰的可能性，並且探討衝突應對計畫。一名英國官員表示，這是英美迄今針對台灣「最高層級」也「最重要的」討論。

2名知情人士透露，美國及歐盟也已開始討論，如何為可能發生的台灣衝突做好準備。一些官員相信，準備台海應急計畫並且公開宣布此事，可能是遏止中國戰略的一部分。

另一些美國及歐洲官員相信，台灣衝突導致巨大全球經濟損失的可能性，對凝聚國際支持以威懾中國是必要的。華府引述俄羅斯入侵烏克蘭的例子，強調必須考量這些突發事件。一名歐盟高級官員提到，美國去年不斷散布俄軍在烏克蘭周圍集結的情報，但當時部分歐盟國家對普丁入侵的想法不屑一顧，「我們從中記取了教訓」。

▲▼台海。（圖／路透）

▲台海危機獲得國際高度關注。（圖／路透）

美國高階政府及軍方官員越來越常談及對台威脅，國務卿布林肯（Antony Blinken）過去1個月就2度表示，華府相信北京提前「統一」台灣的時間表。拜登過去一年4度宣稱，美國將保衛台灣，免於中國無端攻擊。他14日將赴峇厘島，出席二十大工業國組織峰會（G20），並與習近平展開場邊會談，預期討論台灣議題。

美國國務院拒絕評論這份報告，但發言人指出，台灣海峽的和平穩定對美國具有長久利益，也是國際關注的問題。他說，美國支持台灣「符合我們長期的一中政策。根據這個政策，美國承認北京是中國唯一政府，並且承認但不支持（acknowledges, without endorsing）台灣是中國一部分的立場。」

榮鼎集團中國業務合夥人羅森（Daniel Rosen）拒絕證實是否為美國國務院撰寫報告，但指出集團已經研究台灣相關經濟情況多年，而且很快就會發表公開報告。

 

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