足控男就愛那一味！高雄25歲刺青哥偷女鞋狂吸　她看監器傻眼了

▲高雄25歲噁男偷女鞋狂吸：就想聞她的腳味。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方8日凌晨2點多接獲民眾報案，稱透過監視器看見一名男子在家門外鬼鬼祟祟，疑似在偷鞋子，員警隨即趕往現場，逮到一名25歲蔡姓男子，身邊落有女性涼鞋跟拖鞋。蔡男坦言犯行，自稱自己有戀足癖，但聞完腳味就會放回原處。全案後續依竊盜罪嫌函送偵辦。

報案人當時向警方描述，竊嫌特徵為「平頭、短袖短褲、有刺青」，員警獲報後到場擴大勘查現場，赫然在咫尺外發現一名行跡可疑的男子，與報案人所稱特徵幾乎相似，且身邊有女性拖鞋跟涼鞋，隨後上前告知事由盤查。

案經通知報案人指認，確實為其所有，報案人更向員警稱在同年8月間手機架及發票遭竊可能也是蔡嫌所為。員警將蔡嫌帶返所調查偵處，蔡嫌向員警表示現場早已「場勘」過，拿取鞋子是為了滿足自身戀足癖，聞完腳味後就會放回原處。

▲高雄「戀足怪客」，25歲噁男偷女鞋狂吸：就想聞她的腳味。（圖／記者賴文萱翻攝）

但有關竊取報案人的手機架及發票部分，蔡嫌卻矢口否認，全案竊取鞋子部分蔡嫌坦承不諱，依竊盜罪嫌函送偵辦。另其是否竊取手機架及發票部分，警方持續過濾釐清續辦。

楠梓分局呼籲，民眾若發現財物遭竊或可疑人士徘徊，請立即撥打110通知警方，商家或住家加裝監視器可適當避免宵小覬覦財物，有效遏止犯罪施行。