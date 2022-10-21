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美軍示警「中國最快2022年犯台」　白宮：沒有衝突理由

▲▼ 海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美軍高階將領示警中國可能最快在今年入侵台灣。白宮國安會戰略溝通協調官柯比表示，美方盡一切可能對此監控，但也重申沒有爆發衝突的理由，美方不樂見片面改變現狀，絕對不願是因武力而改變。

美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）上將昨天在大西洋理事會（Atlantic Council）一場對談中表示，中國最快可能今年入侵台灣，美軍必須準備因應，此番言論凸顯華府對於北京犯台意圖的高度警戒。

柯比（John Kirby）今天在媒體簡報上被問及此事時表示，美方盡可能對此監控，但不願說明美方的情報評估。

他重申美方立場表示，沒有爆發衝突的理由。美方的對台立場與對一中政策的堅持不變，美方持續尋求協助台灣增強自我防衛能力方法的事實也沒有改變。美方不樂見片面改變台海現狀，肯定不希望是因為武力而改變，「這絕對沒有理由發生」，因為美方的對台立場與對台自我防衛方式並未改變。

美國防部發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）今天在媒體簡報中也多次被問及此事。他表示，中國依然是步步進逼的挑戰，美方對中國在區域的脅迫與挑釁行為感到擔憂，美方的重心是與區域盟友與夥伴合作，確保印太區域自由開放且安全穩定。

賴德也重申美國遵循一中政策，並依循台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也於17日示警，北京決心在更快時間內實現統一。他昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC）節目「早安美國」（Good Morning America）專訪時再次表示，北京希望加速統一，且可能不擇手段，包括透過脅迫、施壓甚至在必要時動武等。他並重申，美國會竭盡所能確保台灣有防衛能力。

 

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