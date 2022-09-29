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邀陸專家會診團團？陸委會：動物園若認為有需要「可提專案申請」

▲▼大貓熊團團。（圖／台北市立動物園提供）

▲大貓熊團團接受檢查。（圖／台北市立動物園提供）

記者蔡紹堅／台北報導

台北市立動物園大貓熊「團團」今年8月出現癲癇及腦壞死症狀，國台辦發言人朱鳳蓮28日表示，大陸的專家願提供技術支持和幫助。對此，陸委會發言人邱垂正回應，台北市立動物園若認為有要求陸方專家來台會診的需要，可提出專案申請，相關機關會提供必要協助。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正在例行記者會上說，大貓熊團團目前已接受專業獸醫團隊的檢查與診斷，台北市立動物園與陸方的專家，也透過線上的方式，就相關的病因、症狀及用藥在聯繫溝通，並與世界各國有處理過動物癲癇的專家進行討論，接受專業的照顧及治療。

邱垂正強調，陸委會也聯繫了台北市立動物園，了解相關情形，「如果園方認為有邀請陸方專家來台會診的需要，可以提出專案申請，相關機關將提供必要協助。」

據台北市立動物園說法，團團8月中下旬行為有些反常，食慾不佳、嘴邊曾出現白沫，工作團隊回放監視器畫面仔細觀察，發現8月23日上午7時左右團團曾出現3分鐘疑似癲癇的症狀，經檢查發現是腦部水腫壞死病變，動物園也在第一時間與四川臥龍的專家取得聯繫，得知臥龍的貓熊基地的確有過貓熊癲癇的情形，但個體不多，病因也不盡相同。

▲▼大貓熊團團。（圖／台北市立動物園提供）

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