他感冒後「胸部以下全癱瘓」　基金會到宅沐浴：盼讓失能者好好洗澡

▲基金會的到宅沐浴車，已提供上萬人次的沐浴服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

原先日常簡單的沐浴，對某些人而言可能是一場極大挑戰。小憲自從13歲意外罹病後，胸部以下就癱瘓無知覺，隨著小憲日漸成長，家人難移動至浴室，對於陌生人的戒心，小憲不願意讓人觸碰頭部，「洗澡、洗頭」困難重重。不過，天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」的工作人員打破困境，現在的小憲，聽到熟悉沐浴車工作人員聲音，會露出靦腆的笑容，期待專屬自己的洗澡時光。

「伊心情好就會笑，揪尬意沐浴車來洗身軀！」小憲自從13歲感冒住院，意外罹患瀰漫性腦脊髓炎後，胸部以下就癱瘓無知覺，僅能自主移動頭部和些微臉部表情表達情緒，隨著他日漸成長，家人難移動至浴室，原先日常簡單的沐浴竟成為極大的挑戰，加上對於陌生人的戒心，小憲不願意讓人觸碰頭部，讓「洗澡、洗頭」困難重重。

不過，天主教中華聖母基金會「到宅沐浴車」的工作人員打破困境，慢慢與小憲培養感情，如今已服務超過五年、近2000個日子。現在的小憲，一聽到熟悉的沐浴車工作人員聲音，會露出靦腆的笑容，期待可以全身浸入浴缸，專屬自己的洗澡時光。

▲▼除了沐浴標準步驟，護理師也會替個案進行醫療照顧。

基金會說，年初小憲媽媽意外就醫後，一連串的病發導致媽媽現今無意識臥床，小憲和年幼的妹妹生活照顧頓時陷入愁困，阿姨心疼自己妹妹和小憲兄妹，無私地擔下照顧重責。面對家中有一名臥床者的照顧和開銷，一般正常收入的家庭都已經相當吃緊，何況是中低收的小憲家，完全無法支撐一家兩名臥床者的每月龐大開銷，讓人無法想像阿姨肩上的沉重。

基金會提到，現處於青少年成長期的小憲已是18歲，超過80公斤、160公分的大男孩，天氣炎熱、濕悶，長期臥床又易流汗，導致全身皮膚、四肢關節處都冒著汗疹，到宅沐浴車一抵達後，除了一套完整的到宅沐浴車服務、529道沐浴標準步驟，護理師也會替個案進行醫療照顧，確認沐浴與護理都能達到最完善的照護。



天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，基金會的服務對象中，有7成為重度、極重度失能個案，13年前從日本引進全台第一輛到宅沐浴車服務，至今已為癌末、失能臥床者提供上萬人次的沐浴服務。