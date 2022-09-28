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本土語師資自救會控教育部　學分補助獨漏首屆學員

▲本土語師資自救會召開記者會抗議教育部補助不公。（圖／新北教育工會提供）

▲本土語師資自救會召開記者會抗議教育部補助不公。（圖／新北教育工會提供）

記者楊惠琪／台北報導

為培育本土語師資，教育部從109學年度委託師培大學開設「本土語文學士後本土語教育學分班」，並從今年9月起補助每人每學分最高2000元，卻未回溯已取得學分的教師。一群本土語學士後教育學分班自救會成員今（28日）召開記者會控訴，教育部背棄了身先士卒的戰士。

自救會總召劉維欣表示，「109年學士後本土語教育學分班」的學員是響應「國家語言發展法」，身先士卒的戰士，是第一批用行動支持政府政策的人，兩年後的我們，卻成了棄卒，兩年下來犧牲夜間及假日時間努力修習學分，還自付超過20萬元的學分費，情何以堪。

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客語教師徐晶萍說，她是清華大學109年本土語學分班首批學生，當時為了響應政策，一學分3500元，兩年約花15萬元，若無教師證，還要加修教育學分，就得超過25萬元，花費時間、金錢，沒有寒暑假的進修，希望為本土語貢獻一己之力，沒想到卻無法領到補助。

新北教育工會理事長李曼麗也說，教育部始終沒有把「本土語教學支援人員」當成老師看待，當初定名稱的時候，就被稱為教學支援「人員」，這是教育部長期以來對本土語師資的不尊重，呼籲教育部將「支援教師」甚至是「教學支援人員」的名稱正名為「本土語文專業教師」。

出席聲援的立委黃國書說，高中本土語師資非常缺乏，很多學校開學到現在都還找不到師資，有一群老師自費修了學分，教育部卻未回溯補助，形同變相懲罰。立委賴香伶也說，教育部應說到做到，比照現行補助規範。

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