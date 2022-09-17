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紅十字會教練有「百億身價」　真實身分竟是大稻埕百年家族後代

大稻埕百年家族第八代、隆遠集團董事長莊子華，除了是土地買賣高手，同時也為紅十字會高級教練，在紅十字會服務近20年頻出任務，同也培育不少救生員。（圖／翻攝自隆遠集團官網）

▲大稻埕百年家族第八代、隆遠集團董事長莊子華，除了是土地買賣高手，同時也為紅十字會高級教練，在紅十字會服務近20年頻出任務，同也培育不少救生員。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大稻埕百年家族第八代莊子華接班，除了四處看地及活化家族資產，他還是紅十字會高級教練，走跳各個急難救生訓練班當教練講師，「我們重視社會責任，把社公益的理念帶入資產開發，計畫打造樂齡宅、博物館，盈虧不是這麼重要！」他霸氣地說。

隆遠集團董事長莊子華從阿公一代就愛買地，也隨著家族遷徙從新北郊區一路買進台北市區，莊子華母親從教職退休後，更是以「神秘地主吳老師」在台北地產圈赫赫有名，只要有人介紹，看準機會就會逢低買進，並成立隆遠、隆雲及隆蔚公司，從事土地開發及不動產租賃業務。

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土木及營建工程科班出身莊子華，年輕時就跟著「吳老師」一起從事資產開發。莊吳璇珠的置產心法是低價收購蛋白區農地、畸零地，等都會擴張後，區域準備開發，或有人要整合時，手上便有很多好的土地待價而沽，這種放長線釣大魚的投資，首重「逢低買進、沈得住氣」。

莊子華透露家族祖傳的地產遍及台北港、淡水、關渡、北投、士林、社子島、內湖、大直、萬華、汐止，以及桃園、苗栗，「有很多都是畸零地，多到數不清，也沒有辦法一一估算價值和思考如何開發。」莊子華並非有意炫耀，而是早期家族對於資產處理並不積極，加上歷經繼承，身為後代的他也難掌握。

隆遠集團15年前還是個3人小公司，為大規模處理家族資產活化，到現在已經發展到30多人，還有自己的營造廠，未來將在內湖舊宗路興建新的集團總部大樓。（圖／劉耿豪攝、林榮芳攝）

▲隆遠集團15年前還是個3人小公司，為大規模處理家族資產活化，到現在已經發展到30多人，還有自己的營造廠，未來將在內湖舊宗路興建新的集團總部大樓。

直到父親莊家盛2004年過世，莊子華繼承遺產後才開始清點，並陸續成立「富樂群建設」，收購「集泰營造」、「台灣舖道工程」等公司，跳脫單純土地供應者角色，準備著手活化、開發家族資產。

「土地應有百年大計、不該被閒置，須適度活化。」莊子華已將幾片較完整的大基地著手開發，例如北士科園區新洲美段的商辦大樓案、內湖五期商辦案、舊宗路未來將蓋隆遠企業總部、淡水打造2座樂齡健康宅和長照機構、汐止興建博物館等等。

目前房價高、可開發地少，莊子華除了延續媽媽的購地心法，也轉向中期布局。「現在莊董買地會先思考未來能怎麼開發，並且是否對社會有利。」一位知情人士說。莊子華不久前剛入手關渡一塊地，「可攤平周邊持有土地的成本」。

具有法律背景的莊子華，還會透過法拍管道撿到不少便宜，「我都自己上網查詢法拍資訊、到法院投標，半夜睡不著不是上網看法拍案、就是開車去看標的。」雖然家族土地資源已足夠他再吃三代，但他依舊對土地買賣樂此不疲，並且親力親為。

隆遠近期在內湖一帶有4個工地同時申報開工，未來還有內湖潭美段的商辦釋出及淡海新市鎮籌備的養老村、長照宅等。圖為內湖潭美段商辦示意圖。（圖／翻攝自隆遠集團官網）

▲隆遠近期在內湖一帶有4個工地同時申報開工，未來還有內湖潭美段的商辦釋出及淡海新市鎮籌備的養老村、長照宅等。圖為內湖潭美段商辦示意圖。

多才多藝的莊子華，還擅長水上急難救助，他加入紅十字會及水上安全工作大隊服務近20年，目前擔任中華民國紅十字會理事會理事及水上安全高級教練，每年超過數百小時推廣救生專業知識，在他訓練下的救生員子弟兵不少，還包括幫助一群身心障礙學員受訓成為專業救生教練。

明年，莊子華將接任國際扶輪3482地區2023-24年度總監，繼續帶著家族給予的資源和能量，為社會盡一份心力，家族資產活化對他而言，或許只是謹記勤儉、不浪費的家訓，「我們注重社會公益，可以賺錢很好，但盈虧不是這麼的重要！」莊子華底氣十足地說。

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