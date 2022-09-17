出席上合峰會　莫迪籲普丁烏克蘭停火

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出訪烏茲別克參加「上海合作組織」峰會。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里16日專電

印度總理莫迪利用出席上海合作組織（SCO）高峰會的機會，與俄羅斯總統普丁舉行雙邊會議，呼籲及早終止烏克蘭戰火；另方面，印度坊間關注的「莫習會」，並未發生。

SCO高峰會16日在烏茲別克第2大城撒馬罕（Samarkand）國際會議中心舉行。

根據印度外交部向媒體提供的資料及影片，莫迪在峰會場外分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、普丁（Vladimir Putin）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）以及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行了雙邊會議。

莫迪向普丁重申盼見戰火早日停歇，透過對話及外交手段解決歧見，且強調當今已是屬於和平、而非戰爭的時代。

俄羅斯今年2月揮軍侵入烏克蘭。印度與俄羅斯長期保持友好關係，此前從未公開點名譴責俄羅斯，也沒有參與針對俄羅斯的國際制裁。

普丁則告訴莫迪，他瞭解印度在烏克蘭戰事中的立場與關切的問題，「我們都希望戰事能儘早結束。我們會隨時讓您知道情勢的發展。」

另方面，印度與中國在峰會舉行前大約1週，在邊界其中1個對峙點同時撤兵，坊間一度預期這是在為莫迪與中國國家主席習近平的雙邊會議暖場，但「莫習會」並未發生。

2020年6月，印度和中國雙方士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，兩國緊張關係延續至今。印度多次表明，邊界問題一日不解決，兩國關係難以正常化。

這是莫迪與習近平在印中邊界衝突後，首次在國際場合碰面。

根據會場影片，兩人未見友好互動，莫迪跳過昨天的歡迎晚宴，直接參與今天的峰會。此外，在其中一個拍攝團體照的場合，兩人被安排比鄰而站，也沒有握手和寒喧。

面對隨行印度媒體的「莫習會」相關詢問，外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）在撒馬罕說，所有向印度提出雙邊會議要求的國家，都得到應允及順利舉行，至於沒有發生的會議，則無評論的必要。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）向中央社表示，就算「莫習會」登場，也不代表印度與中國可以立刻化敵為友。

夏海娜認為，上週的解除對峙只是暫時現象，邊界爭議的解決之路還很漫長。