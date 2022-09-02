軒嵐諾逼近！日本氣象廳路徑圖曝　強風區「籠罩半個台灣」

▲日本氣象廳軒嵐諾預測路徑圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

中颱「軒嵐諾」來勢洶洶，中央氣象局2日上午8時30分發布海上警報，並以每小時6轉11公里速度，持續向西北轉北進行。日本氣象廳則指出，颱風目前在沖繩南部海面上幾乎停滯，從預測路徑圖來看，約在3日晚間才會接近沖繩縣的先島群島；而路徑圖也能看到，軒嵐諾的強風範圍覆蓋超過半個台灣。

根據NHK報導，今年第11號颱風軒嵐諾被日本氣象廳列為「非常強颱」，目前颱風在沖繩縣宮古島以南約380公里的海面上停滯，中心最大風速為每秒50公尺，颱風半徑95公里以內可能會出現25公尺以上暴風。從預測的路徑圖來看，最大風速每秒15公尺的強風區，可能籠罩超過半個台灣；每秒25公尺以上的暴風區則會掠過台灣東北部。

目前沖繩縣政府已開始在各地設立避難所，為了因應新冠肺炎疫情，部分避難所也將健康民眾與在家療養民眾的避難樓層分開。宮古島的沿海飯店為了防範強風，也緊急調來多輛10噸重的卡車，直接擋在飯店正門口。

氣象廳預估，軒嵐諾會持續緩慢北上，約在3日晚間接近先島群島，當地在3日至4日之間風力會逐漸增強，可能會颳瞬間風速達每秒65公尺的強風，各地政府須嚴加防被。另外受到鋒面影響，整個日本都可能出現強降雨，需慎防土石流。

受到颱風影響，從8月31日開始貨船就無法進入沖繩縣，那霸市的物流受到嚴重影響，貨量僅平常的四分之一，預計2日入港的6艘船也可能無法入港。此外，為在沖繩線本島以東5公里的久高島診所醫生表示，該島船班從8月31日上午就陸續取消，若出現急診病患可能無法及時運送。

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