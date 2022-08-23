　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

超兇正妹比基尼太小！狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

▲▼ 0

▲南韓網紅Judy近日再度曬出火辣影片。（圖／翻攝自YouTuber「韓國女生Judy」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

來自南韓的YouTuber Judy，擁有漂亮臉蛋與火辣身材，過去曾來台灣學習中文的她，目前雖然已回韓國，但仍時常在YouTube影片中，加入台灣元素或用中文拍攝影片。日前她上傳一部身穿比基尼在海邊「狂嗑滿漢大餐喝高粱」的影片，她還自爆比基尼太小件，使豐滿的上圍全被看光，吸引逾47萬人朝聖。

Judy日前在自己的YouTube頻道「韓國女生Judy」中表示，她非常喜歡台灣高粱，因此帶著高粱酒與台灣泡麵「滿漢大餐」，到韓國較鄉下海邊「浦港」享受，原本想順便幫粉絲「謀福利」，在海灘尋找比基尼辣妹，不料因天氣不佳海邊人不多，因此她只好再度穿上比基尼為觀眾謀福利。

▲▼ 0

▲Judy狂嗑「滿漢大餐」，豐滿的上圍曲線全被看光。（圖／翻攝自YouTuber「韓國女生Judy」）

影片一開始，Judy穿著碎花上衣搭配黑色短褲，隨後因找不到比基尼辣妹，Judy只好「脫了」，大方秀出性感的綠色比基尼。不料比基尼似乎太小件，意外讓她掉出「飽滿的南半球」。原本她還想拍攝玩水時的畫面，卻因海水太冷了趕緊上岸，在奔跑的過程中，雙球也跟著上下晃動；甚至在吃麵時，她大口狂嗑「滿漢大餐」，讓網友看了噴鼻血直呼：太性感！

影片一出再度吸引超過47萬人觀看，網友紛紛留言，「人漂亮身材又好皮膚美白，又會喝酒，根本是100分的女神」、「Judy越來越知道台灣觀眾想看的內容，難怪頻道越做越好」、「茱迪，不用再看別人女生了，妳本身就是正妹喔」、「非常感謝漂亮的小姐分享.就連吃泡麵喝酒還是那麼漂亮豪邁」、「其實台灣的小米酒 還有 芋頭酒也很香好喝」、「可以連吃兩碗也是厲害了」、「粉絲們眼睛吃冰淇淋」、「Judy真的太可愛了~吃東西好療癒」、「食量大又喝高梁也吃不胖，好羨慕喔」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►小墾丁渡假村超狂4.2折！住別墅、小木屋　加贈暢遊海生館

ET快訊
颱風環流「今晚開炸雨彈」！雨最猛區域出爐
快訊／狠殺台南2警！林信吾「殺人、竊盜、強盜罪」移送地檢
帳戶多了近2300萬！他打電話想更正...得知中頭獎「嚇到發
警察用槍責任「改國賠」　警械使用條例已躺立院1年半
快訊／曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀！　解剖未見槍傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

超兇正妹比基尼太小！狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

她曬「女兒第一天上學」反差照　網全笑爆：有沒有那麼累？

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

擬鱷龜被抱離水突暴走　超派咬翻鞋架拖鞋亂飛

余苑綺「錄遺言告別」：女兒不孝！　老公心碎送別愛妻「真的好愛你」

囂張哥拿別人帽子擦手被勸　推倒車掏30萬元狂甩：我賠

去玩拉霸！4人堅飛柬埔寨　見航警笑稱：遇壞人跟他拚

台南2警被殺！徐國勇下令緝兇　「遇有反抗就用槍械絕不客氣」

超兇正妹比基尼太小！狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

她曬「女兒第一天上學」反差照　網全笑爆：有沒有那麼累？

林信吾強盜罪可外役監　法務部將檢討外役監遴選辦法

金控利益衝突規範被掃到！　新光金總經理吳欣儒夫婿恐丟華南金董事

全台最大玩具共享園區年底動工　台塑生醫王瑞瑜加碼捐千萬

無法釋懷！好兄弟14年前遭奪槍殺害　彰化縣警局警官泣不成聲

愛犬躲草叢她一眼認出「太簡單了吧」　千人找到眼花...到底在哪？

出遊踩點必去！超商「5大人氣卡通門市」　獨家七龍珠主題店在林口

攝護腺肥大「腫如棒球」！他頻卡尿卻因「這病」不敢動刀　

身旁8年級「隨便都買上千萬房」　他驚都做這1行！網認證：超敢衝

臉書貼文誣指「收賄扣」　民進黨雲林縣長參選人劉建國告網友

「大白鯊vs.大王魷魚」誰才是深海王者？　掠食者擂台賽開打

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

新奇熱門新聞

近全裸濕身飆坐重機！「超彈力」正妹身分曝

超兇正妹狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

她曬「女兒第一天上學」反差照　網全笑爆

台男炫富嗆蛇精男：我跟你槓上了

一夜情染愛滋　女大生3月睡324男

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

日本恐怖實境秀　他全裸關房間1年

粵商染怪病　全身癢腫塊夾出活蛆

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

9種刺青別亂紋淚滴有恐怖意涵！

美實驗：近距離持刀攻擊比掏槍快

「ㄉㄥˊ登登登」尋歌　竟是經典神曲

更多熱門

相關新聞

墾丁重機辣妹香爆　「翹蜜桃」本尊現身！

墾丁重機辣妹香爆　「翹蜜桃」本尊現身！

比基尼辣妹往往能成為鏡頭焦點，騎在重機上的妹子更是性感又帥氣！就有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉PO兩張照片，只見有兩位辣妹騎著重機上路，其中一人大秀美背，另一人只穿比基尼，讓網友直呼好香，「謝謝你們帶來台灣最美麗的畫面！」

比基尼照曝光！台大醫科女神變「海灘辣妹」　萬人朝聖

比基尼照曝光！台大醫科女神變「海灘辣妹」　萬人朝聖

他載比基尼妹「濕身飆重機」畫面瘋傳！　真實身分曝光

他載比基尼妹「濕身飆重機」畫面瘋傳！　真實身分曝光

「沙灘比基尼」這樣搭好時髦

「沙灘比基尼」這樣搭好時髦

紐約地鐵變「荒淫列車」巨臀妹磨蹭男下體

紐約地鐵變「荒淫列車」巨臀妹磨蹭男下體

關鍵字：

Judy比基尼滿漢大餐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南殺警嫌新竹落網！

一度擲無筊…曹瑞傑阿嬤招魂「突起乩」！哥喊：你放心

即／陳偉捷嚇到投案了　台南殺警案重大進展

即／疑殺警案兇嫌持槍搶新營超商！警全力追捕中

崩潰！foodpanda「平台餐廳全關閉」　

奪命9秒還原！　警車拍下嫌犯「割喉奪槍」

林信吾母「同居男友劈腿狂借錢」　她狠割GG再丟掉

殺警嫌林信吾臉書曝光！自稱當過憲兵

艾成墜樓案外案！社區控王瞳友人硬闖搬家

台南殺警嫌落網　竟是明德外役監逃犯

方仰寧還原殺警經過　辣椒水讓歹徒更瘋狂

二姐逝世父中風...余祥銓「一夜長大」

當1天重案嫌犯！他PO文「凹蠻要有限度」留言炸了

林信吾微笑殺2警「奪命9秒」還原　警方回應了

網紅荷莉爆輕生！2天前被林心如指詐騙

更多

最夯影音

更多
余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止

余苑綺4歲女兒知道媽媽走了...　「當晚上網搜尋」余祥銓悲痛阻止
Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

Ella高雄開唱！曝出遊「X在滾」　粉絲「最愛Hebe」笑罵：當我塑膠

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

下課看到媽來接兒淚崩　「妳怎麼一個人跑走QQ」

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

追竊盜通緝犯遭割頸！　台南2警送醫宣告不治

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面