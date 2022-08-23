超兇正妹比基尼太小！狂吸「滿漢大餐」太惹火...47萬人看呆

▲南韓網紅Judy近日再度曬出火辣影片。（圖／翻攝自YouTuber「韓國女生Judy」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

來自南韓的YouTuber Judy，擁有漂亮臉蛋與火辣身材，過去曾來台灣學習中文的她，目前雖然已回韓國，但仍時常在YouTube影片中，加入台灣元素或用中文拍攝影片。日前她上傳一部身穿比基尼在海邊「狂嗑滿漢大餐喝高粱」的影片，她還自爆比基尼太小件，使豐滿的上圍全被看光，吸引逾47萬人朝聖。

Judy日前在自己的YouTube頻道「韓國女生Judy」中表示，她非常喜歡台灣高粱，因此帶著高粱酒與台灣泡麵「滿漢大餐」，到韓國較鄉下海邊「浦港」享受，原本想順便幫粉絲「謀福利」，在海灘尋找比基尼辣妹，不料因天氣不佳海邊人不多，因此她只好再度穿上比基尼為觀眾謀福利。

▲Judy狂嗑「滿漢大餐」，豐滿的上圍曲線全被看光。（圖／翻攝自YouTuber「韓國女生Judy」）

影片一開始，Judy穿著碎花上衣搭配黑色短褲，隨後因找不到比基尼辣妹，Judy只好「脫了」，大方秀出性感的綠色比基尼。不料比基尼似乎太小件，意外讓她掉出「飽滿的南半球」。原本她還想拍攝玩水時的畫面，卻因海水太冷了趕緊上岸，在奔跑的過程中，雙球也跟著上下晃動；甚至在吃麵時，她大口狂嗑「滿漢大餐」，讓網友看了噴鼻血直呼：太性感！

影片一出再度吸引超過47萬人觀看，網友紛紛留言，「人漂亮身材又好皮膚美白，又會喝酒，根本是100分的女神」、「Judy越來越知道台灣觀眾想看的內容，難怪頻道越做越好」、「茱迪，不用再看別人女生了，妳本身就是正妹喔」、「非常感謝漂亮的小姐分享.就連吃泡麵喝酒還是那麼漂亮豪邁」、「其實台灣的小米酒 還有 芋頭酒也很香好喝」、「可以連吃兩碗也是厲害了」、「粉絲們眼睛吃冰淇淋」、「Judy真的太可愛了~吃東西好療癒」、「食量大又喝高梁也吃不胖，好羨慕喔」。

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