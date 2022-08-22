MIS-C+3！9歲男童確診2個半月「發燒、嘔吐」　加護病房治療中

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增57例中重症，其中有3例為MIS-C個案，年齡介於1歲至9歲，其中9歲男童無慢性病史，也沒接種疫苗，6/2確診，8/16起出現發燒、嘔吐、疲倦症狀，8/17至急診，檢查有喉嚨紅腫、結膜炎、皮疹，診斷疑似mis-c住加護病房治療中，目前仍在加護病房住院中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，餘下2名個案分別為1歲男童，6/9確診，8/6起高燒皮疹紅眼腹瀉，8/10至急診，檢查有結膜炎喉嚨紅腫、頸部淋巴結腫大，診斷疑似mis-c住院，經治療後病況好轉，8/15已出院。

8歲女童有先天心臟病史，7/22確診，有打一劑疫苗，8/14起發燒、頸部腫痛、喉嚨痛、腹痛、嘔吐，8/17至急診，診斷為急性淋巴腺炎住院，住院後持續發燒、血壓偏低，懷疑mis-c住加護病房，治療後病況改善，8/21已轉出加護病房至一般病房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，目前兒童重症累計184例，其中腦炎27例、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡6例、MIS-C112例、共病3例，兒童重症中累計28例死亡。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！