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俄軍「黑海艦隊」總部遭無人機攻擊　現場濃煙沖天

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯所指派的克里米亞塞凡堡（Sevastopol）首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）20日在社群平台Telegram發文稱，位在轄區內的俄軍黑海艦隊總部當天遭一架無人機襲擊，暫無人員傷亡，該無人機被擊落後，墜落在黑海艦隊總部的屋頂。俄媒《消息報》公佈的一段現場畫面顯示，墜機地點濃煙沖天。▲▼俄軍黑海艦隊總部遭無人機攻擊。（圖／翻攝自twitter／@wartranslated）

▲俄軍黑海艦隊總部遭無人機攻擊。（圖／翻攝自twitter／@wartranslated）

塔斯社報導稱，拉茲沃扎耶夫當天還在Telegram上呼籲塞凡堡的民眾在接下來的1小時內不要出門。

據俄新社等俄媒之前也報導，7月31日俄羅斯慶祝海軍節當天，黑海艦隊總部遭到烏軍無人機襲擊，造成5名人員受傷，基於安全考慮，原計劃在該市舉行的俄羅斯海軍節慶祝活動全部取消。

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