涉詐「5.7億威力彩得主」宮主黑歷史起底　竟曾餵尿治信眾

圖、文／CTWANT

中了高額彩券在民眾眼裡可說是天大的喜悅，但本刊訪問一名5.7億元威力彩得主，雖然一夜變成億萬富翁，但他卻沒有中大獎的喜悅，因為從事皮件出口的唐先生中獎後捐出3.7億元在新北市八里區興建福清宮回饋社會，但卻遭居心不良的邱姓宮主意圖侵吞，如今為了討回廟產與邱男對簿公堂，讓他大呼「中了也沒有比較好」。

▲位於新北市八里區的福清宮占地4000多坪，位於半山腰上，香火相當鼎盛。（圖／CTWANT提供，下同）

「中獎之後，我馬上跟邱宮主說這件事，我也希望可以快點幫太上老君找新家，但是他卻說神明指示要把新廟土地登記在他名下，而且之前他就曾以神明的名義要我買名車，甚至給他錢。」唐先生說。

本刊調查，唐先生曾經在福清宮擔任主委，2011年4月中了第100000027期威力彩彩券之後，當年12月6日便和宮主邱男相約商討蓋廟事宜，雖然唐先生因為多年的交情相當信任宮主邱男，但因擔心雙方合作會有變數，還是簽訂了協議書。

協議書內容載明，唐男將3億多捐款匯至邱男的帳戶中，但僅能供福清宮買地蓋廟以及其他營用支出之用，且廟蓋成之後還要成立財團法人。如此一來，宮廟以及剩餘的獎金都不再是唐男、邱男所有，沒想到邱男竟藏有私心。

唐先生表示，自己中了5.7億元彩金後，扣掉林林總總稅金共拿回5億4千多萬元，他為了蓋廟，匯了3.7億元給邱男，其中約花了2.3億元買地、3000萬蓋廟，但邱男卻想將廟產和蓋廟沒花完的餘錢全部侵吞。

他說，邱男除了把新廟土地登記在他名下，還曾多次起乩以傳達神意為由，要廟方把唐先生的捐款轉給他2000萬，以及給其他信徒上百萬元。「他（邱男）常說神明說要給哪個信徒錢或給自己錢，有的十幾萬，有的一次就要好幾百萬。」負責處理宮廟獎金專戶的S小姐（化名）拿出存摺、匯款記錄這麼說。

但邱男誇張行徑還不只於此，邱男聲稱神明要買LEXUS休旅車，還說廟裡要放置賓士轎車，「休旅車要250萬、賓士車要100多萬，我都同意買下來，就希望他能把宮廟好好處理。」唐男說。

▲除了被控詐財之外，宮主邱男還曾以自己的尿液替信眾治病，而信眾卻因延誤治療而死。

唐先生透露，邱男甚至還以自己的尿液可以治病為由，要患有重病的信眾住在廟中，每天餵信眾喝他的尿，最後導致信眾延誤治療死亡，邱男還把唐先生送給宮廟的休旅車賣掉，賠給對方家屬。

但當宮廟要變更為財團法人時邱男突然反悔，向唐男索要4000多萬元才肯在文件上蓋章，此舉讓唐男瞬間認清邱男為人，原來他根本不想要好好處理宮廟事務，只想把捐款以及信徒們的愛心捐獻據為己有。

「宮廟的委員、主委很不滿他這樣，現在只要我們要來查帳，他就避不見面。」唐男說，邱男處理宮廟事務的幾十年來根本就沒有在記帳，信眾的香油錢、捐款，資金流向完全不明，信眾們懷疑這些錢全部被邱男據為己有，目前委員們將聯合對他提告，盼能將錢還給神明。

▲八里的福清宮是當地信仰中心，但邱姓宮主卻遭控以此詐財，目前宮廟的委員打算聯合對他提告。

對此，本刊致電遭控的邱姓宮主，他表示，自己並沒有將宮廟土地捐款據為己有、挪做私用，「我那些錢也是拿來蓋廟，他（唐先生）要變更土地（所有人），我也沒說不要，只是有稅金要繳，且之後宮廟是我蓋的，所以要再拿一些錢補償我。」

而本刊接著詢問邱男，這些錢都是唐先生的獎金支出，為何有補償一說，他則辯稱自己退出宮廟事務已經3年，希望事情不要搞這麼複雜，並沒有進一步解釋。

而對於用尿醫死人一事，邱姓宮主則說這件事已經10年了，廟方當初都已經拿錢賠償家屬，雙方也達成和解，對於往事他隱晦說，「有做錯事，我們都已經賠償了。」

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