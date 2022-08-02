「上帝的安排」險淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

▲海外求職詐騙猖狂，警方到桃園機場舉牌宣導。（圖／民眾提供）



記者崔子柔／綜合報導

近來頻傳台人受高薪工作吸引，被拐騙到柬埔寨、緬甸遭囚禁等慘況，警方為此特地到桃園機場舉牌宣導，昨（1）日正好攔上一名要飛往柬埔寨的男子。爆系公社版主「范果旺」也發文揭露，海外求職詐騙是多種詐騙手法中最恐怖的，「這些國家的司法機關都能買通，你回不來了」。

范果旺昨在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他長年在外國做生意，聽其他台商說過許多故事，約在20至30年前，不少台商會到東南亞「冒險」，只要肯用腦便能透過正規生意獲得報酬，但在10多年前開始，他就在印尼機場看見一些滿嘴髒話的台灣人，「那時候台人跟對岸人好騙，所以他們這些地下電信業者總是各國流竄架設機房」。

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范果旺指出，後來電信業不好搞了，這群人就開始從事網路詐騙，包括網賭詐騙、虛擬貨幣詐騙、搬家清倉詐騙、蝦皮帳號詐騙等，但最可怕的還是緬甸、柬埔寨海外求職詐騙，「一旦你踏上了用錢就可以買通各種官員的這些落後國家，你就成了商品，這些國家的司法機關都能買通，你回不來了」。

▲警方昨碰上正要前往柬埔寨的蘇男。（圖／民眾提供）



范果旺提到，除了器官能賣，體力、護照也能賣，粗估一個台灣男人價值2至3萬美元（約60至90萬元台幣），年輕的台灣女人則更高價，除了會被賣到人體器官市場、性行業，還可能成為採礦的免費體力工。

航警與刑事局昨清晨在飛往柬埔寨的櫃檯前，遇見一名從高雄來的基督教教友蘇男，稱其受名為「芳芳」的女教友邀請到柬埔寨賭場做荷官，還送他單程機票，即便員警苦勸，他仍認為這是「上帝最好的安排」，深信教友不會騙他，最後和員警堅持好一段時間才放棄前往。