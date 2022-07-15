直行機車高速擊落左轉女騎士　滑20公尺...塞路邊小貨車底

記者楊熾興／桃園報導

18歲周姓男子騎乘機車14日疑似車速過快，直接擊落欲左轉的黃姓女騎士後，整部機車繼續滑行約20多公尺，撞到停放路邊載運瓦斯桶的小貨車，造成兩名騎士身上多處擦傷，所幸沒有大礙，至於詳細肇事原因正由警方調查中。

▲黃姓女騎士被擊落連人帶車倒地。（圖／中壢警分局提供）

▲▼周男衝撞黃女機車後再滑行約20公尺塞在載瓦斯桶小貨車後才停住。（圖／中壢警分局提供）

有叫民眾貼文臉書社群「我是過嶺人」這個路口常常發生車禍，記得要減速慢行。警方調查，昨日17時10分許，周男騎乘普通重機車，由中壢區松勇路往高鐵南路方向綠燈直行，經過路口時疑似車速過快，不熟悉車況，直接撞到前方由松勇路往松勤路方向欲左轉由黃女所騎乘普通重機車。

▲周男的普通型重機車頭幾乎全毀。（圖／中壢警分局提供）

由於衝擊力十分大，黃女被撞甩到馬路後，餘勢未消周男連人帶車滑行約20多公尺後再塞到路邊停放的載瓦斯的小貨車後方，所幸當時車上並無瓦斯桶，但也讓一旁清洗瓦斯桶的男子嚇一跳。這起車禍造成周男與黃女手、腳擦傷多處擦傷無生命危險。雙方駕駛經警方實施酒測，皆無飲酒。

網友則回，「都有號誌還能常常車禍」、「踫的一聲很大聲，真的減速慢行」、「看這方向應該會衝進瓦斯行，還好小貨車擋住了。」；警方呼籲用路人應專注駕駛，行經路口時要減速慢行，注意車前狀況，並保持行車安全距離，以維交通安全。