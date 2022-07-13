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社會 社會焦點 保障人權

「爸爸你去哪裡了，到底！」小姊妹花哭成淚人兒　警聽這句話笑了

▲▼「爸爸你去哪裡了，到底！」，1對8歲姐妹花不見爸爸，急得哭成淚人兒。（圖／警方提供，下同）

▲「爸爸你去哪裡了，到底！」，1對8歲姊妹花不見爸爸，急得哭成淚人兒。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市台中公園遊戲區日前晚間有2名8歲女童無助哭泣，警方獲報前往才得知爸爸不見了，員警一方面帶回派出所安撫，一方面打電話連絡，遊戲區也派員找尋，不久1名男子急沖沖跑來，原來是男子去超商買東西，晚了10多分鐘回來，姊妹花急得哭了，一見爸爸一臉歉意的出現，姊姊一付小大人的模樣，「爸爸你去哪裡了，到底！」

▲▼「爸爸你去哪裡了，到底！」，1對8歲姐妹花不見爸爸，急得哭成淚人兒。（圖／警方提供，下同）

台中市警二分局台中公園派出所巡佐陳延明日前晚間9點多獲報，台中公園的兒童遊戲區內有2名女童無助哭泣，經趕赴現場了解，2人是表姊妹，廖姓姊姊的父親當晚吃過晚餐後，開車載2人去台中公園玩，2人在遊戲區玩得不亦樂乎，廖父表示要去車上拿個東西馬上回來，不料遲遲未見爸爸身影，2人等候多時，還跑到停車處查看，發現爸爸的車子竟然不見了，頓時驚慌失措，嚎啕大哭。

陳員見2個小姊妹梨花帶淚相當不捨，趕緊將2人帶回派出所休息，提供麵包食用，耐心安撫情緒，撥打母親行動電話都沒接聽，於是重回兒童遊戲區守候，10多分鐘後始見1名男子神情緊張地來回找尋，一問之下，果然是小姊姊的父親，原來廖男去車上拿東西後，又開車去超商買東西才晚回來。

陳員趕忙帶廖男前往派出所領人，小姊姊見到父親立刻問說「爸爸你去哪裡了，到底！」一付小大人的模樣，令在場員警不禁莞爾，也讓這場「爸爸走失記」有驚無險地落幕。

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