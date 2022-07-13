洗髮精噴地上女董滑倒「旋轉肌破裂」　手上抱狗...賠償金少18萬

▲法官認為，無論店內洗髮精是為和摔地破裂，業者都應消費者踩到滑倒負責。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名紡織業女董事長在逛藥妝店時，踩到打翻的洗髮精滑倒，右肩重摔導致旋轉肌腱破裂，需靠手術縫補修復，女董控告業者求償，業者拿出監視器畫面喊冤，是女董經過3分鐘前，1名黑色緊身褲女撞倒洗髮精，瓶身落地流出液體害的，與店家無關。但台中地院審理後，仍判業者須賠償女董42萬多元。

女董提告指出，她在2018年10月26日，到台中屈臣氏忠明店消費時，踩到不明原因打翻洗髮精而跌倒受傷，一開始到醫院急診，還以為只是肩膀挫傷，後來到復健科門診檢查，才發現右肩旋轉環肌腱破裂，隔年初住院接受右肩關節鏡旋轉肌袖縫補手術，長期治療、復健過程，不但無法上班工作，還要請看護和親人幫忙照顧，依《民法》和《消保法》，求償勞動力減損、撫慰金等80多萬元。

被告的屈臣氏忠民分公司抗辯，女董踩到的洗髮精，是3分鐘前經過的女客人撞倒打翻，而在該名女客經過前30秒，店內員工才巡視過那個地方，並未發現異狀，實在無法預期在極短時間內會發生事故，業者方面已盡注意義務而無過失，拒絕賠償。

法官調閱病歷，確認女董在之前沒有旋轉肌傷勢，再勘驗業者提出的店內監視錄影光碟，發現的確有名白色外套上衣、黑色緊身褲的女子，在店內選購物品時，身上背的提袋勾落架上洗髮精，緊身褲女發現液體流出，有回頭向下檢視許久，3秒後走向店外。約3分鐘後，女董左手抱小狗，右手拿提袋和雨傘，因踩到洗髮精摔倒，之後慢慢起身，左手撫摸著右上臂，呼喊店員。

法官認為，業者依《消費者保護法》規定，應在提供服務時，確保購買空間與附屬設施的安全性，不管地板上的洗髮精是店員或其他顧客翻倒導致，業者都有責任，且清潔處理這些洗髮精，用不到3分鐘時間，業者沒有足夠人力因應，導致3分鐘後，女董踩到滑倒，業者確實有「應注意能注意而不注意」的過失。

法院認為，業者應賠償女董醫療、看護、不能工作損失以及撫慰金60萬元，不過考量女董當時「抱狗持物」，影響行走視線及身體反應，導致自身受傷也難辭其咎，應自負30%的責任，扣除後，判業者應賠償42萬多元。可上訴。