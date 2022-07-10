安倍晉三遇刺亡　日台交流協會外「悼念留言板」民眾一天快寫滿

▲民眾到日本台灣交流協會外的留言板上，留言哀悼日本前首相安倍晉三的離去。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊逝世，許多民眾9日到日台交流協會獻花，並在悼念民間自發設置的留言看板上，留下中文、日文的不捨，追悼「台灣永遠的好朋友」安倍晉三。

安倍晉三與台關係友好，遇刺身亡後民眾感到不捨，有民眾在台北日台交流協會外的人行道上，設立一塊大型的留言板，上方寫著「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三（前）首相」，直到9日晚間，幾乎整面留言牆都被追到塞滿，地上也有許多獻花。

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財經網美胡采蘋也於9日下午到牆上留言，「謝謝你捍衛民主的信仰，自由會勝利，我們會贏！」其他民眾也留言，「感謝永遠的好友，一路好走」、「感謝你，永遠懷念你」、「一路好走，安息」「願偉人、永遠的朋友安息」等，也有民眾用日文留下不捨。

▲財經網美胡采蘋也到場留言。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書）



日本台灣交流協會表示，「昨天，突如其來的悲痛消息震驚全世界。在位時間長達3188日的他穿梭世界各地，各國都有足跡，國際友人甚多。但在這之中，不論是他對台灣、或是台灣對他的感情，卻可說是獨一無二。」

日本台灣交流協會表示，台北101的哀悼文字照亮了日台兩邊，不少民眾等不及專程前來協會的正門處致哀，晚上人潮也接連不斷，印證了安倍晉三跟台灣朋友們之間的真誠友情，「大家的心意我們都收到了，萬分感激」。

由於悼念看板是民間設置，日本台灣交流協會表示，協會正在趕工當中，很快就會宣布正式獻花台的時間，「晚安，台灣。」

▼留言板快被民眾寫滿。（圖／翻攝日本台灣交流協會臉書）



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