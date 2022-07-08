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社會 社會焦點 保障人權

檢察三專生18人名單出爐　北檢陳玉萍等7襄閱調升高檢

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部長圈選遴定18名一審檢察官調升二審三專生。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／綜合報導

檢察人事年度一審輪調二審的三專生(職期三年)名單今天出爐，共有18人獲法務部長圈選遴定，其中包括北檢陳玉萍、士檢張紜緯、中檢卓俊忠等，7名主任職滿8年的襄閱上榜，以人數來說，北檢共有6人最多，同時也有2名新調升的二審主任檢察官，分別是高檢署檢察官張秋雲、王金聰。

此外，檢察官人事審議委員會的民選委員，也已經在7日的會前會，投票推出38位適任一審主任檢察官的建議名單，8日交由正式會議討論後，如無意外，這份入圍名單將呈由法務部長遴選出25位新科一審主任。

▲▼台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢襄閱主任檢察官陳玉萍。（圖／資料照）

法務部遴定二審檢察官輪調名單依期別順序如下：

一、桃園分署分署長戴東麗（女）（34期）

二、台中地檢署主任檢察官林映姿（女）（37期）

三、士林地檢署襄閱主任檢察官張紜緯（女）（38期）

四、桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利（39期）

五、台中地檢署主任檢察官洪淑姿（女）（39期）

六、台北地檢署主任檢察官黃冠運（40期）

七、台北地檢署主任檢察官張智堯（40期）

八、台北地署主任檢察官呂建興（40期）

九、台北地檢署主任檢察官樊家妍（女）（40期）

十、新北地檢署主任檢察官黃彥琿（40期）

十一、嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊（40期）

十二、台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌（40期）

十三、橋頭地署襄閱主任檢察官王柏敦（40期）

十四、台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍（女）（41期）

十五、台北地檢署主任檢察官陳韻如（女）（41期）

十六、台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠（42期）

十七、彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成（42期）

十八、高雄地檢署主任檢察官劉穎芳（女）（43期）

法務部遴定二審主任遴定名單如下：

一、台高檢署檢察官張秋雲（女）（22期）

二、台臺高檢署檢察官王金聰（27期）


檢審會民選委員推薦一審主任名單如下：

40 期：林秋田

41 期：李鵬程

43 期：何蕙君

44 期：張聖傳、賴政安、黃銘瑩

45 期：胡宗鳴

46 期：黃嘉妮、周佩瑩、林俊杰、廖偉程、余彬誠

47 期：林錦鴻、黃立夫、郭書鳴、鄭博仁

48 期：王如玉、白勝文、蔡妍蓁、劉恆嘉、黃冠傑、褚仁傑、陳詩詩、邱志平、楊植鈞、許育銓、盧惠珍

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