恩恩案外再開戰場！民眾黨陳世軒按鈴提告綠營卓冠廷「教唆洩密」

▲民眾黨陳世軒今赴地檢按鈴提告民進黨籍參選人卓冠廷「教唆洩密」 。（下圖同／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

恩恩事件延燒今再開戰場！民眾黨新莊選區參選人陳世軒指控，民進黨議員參選人卓冠廷4月就透過高中同學拿走關鍵錄音檔，1個月來卻不給恩恩爸證據，陳世軒26日上午至新北地檢署對卓冠廷按鈴提告「教唆洩密罪」。卓冠廷回應，部分政治人物跟著新北市政府起舞，告發他「教唆洩密」，是企圖陷吹哨者於不義，他也將會採取法律動作捍衛名譽。

「說到做到！卓沒有提告，那就由我來」民眾黨新莊選區參選人陳世軒今按鈴提告表示，他於23日時在臉書上發表正式聲明，鄭重告知卓冠廷先生，若沒有在48小時內提出證據，證明卓未在4月底就索取到相關資料錄音檔，或履行提告，交由司法調查來捍衛清白，就會由他來做這件事。

陳世軒痛批，恩恩爸一個多月來的辛苦，卻被民進黨的卓冠廷先生玩弄於手心，卓手握在4月底透過私人關係非法取得新北市政府局處聯繫的關鍵資料及錄音檔，卻遲遲未提供給恩恩爸，在他提出正式聲明後，也置之不理，「等於是默認自己手上有關鍵性證據。」

陳世軒指出，他有這個責任為心碎的父母們挺身而出，新北市政府的疏忽理當需要受到檢討，但利用恩恩爸的心碎來謀取政治利益的卓冠廷先生更應受到譴責。

陳世軒向卓冠廷喊話，48小時期限已到，「除了很遺憾沒看到您提出證據，我也相當心疼失去孩子的父母」，同時他也嚴正重申，新北市政府應責無旁貸地負起責任，但卓冠廷惡質的政治操作手段，更是應該受到嚴厲譴責。

卓冠廷則回應，他已多次公開說明過，新北市消防局代發的聲明中，只有載明4月下旬他跟同學聯繫的時間點，而他是6月消防局演戲事件後才取得音檔，陳世軒仍執意用錯誤的資訊來告發，實屬惡意並造成社會司法資源的浪費，他將會採取法律動作捍衛名譽。卓強調，侯友宜市府全力阻擋恩恩爸追真相，並且追殺吹哨者之下，部分政治人物不但沒有聲援吹哨者，竟然跟著新北市政府起舞，告發他「教唆洩密」，企圖陷吹哨者於不義。