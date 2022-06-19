高雄白車衝分隔島撞倒路燈　駕駛狂喝5小時醉到斷片

▲王姓男子酒駕撞安全島撞倒路燈柱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子（34歲）昨（18）天晚間11時許和友人聚餐飲酒，從深夜喝到今（19）日凌晨4點多，醉得一塌糊塗還酒駕上路，果然在民生、民權路口撞倒燈柱，現場一片狼藉，所幸王男有安全氣囊護身僅受到輕傷，但他酒測值高達0.82毫克，也不記得事故是怎麼發生的，完全斷片，警方在訊後依公共危險罪嫌將他送辦。

▲路燈柱橫躺在車道上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局中正三路派出所今日凌晨4時許接獲報案，指民權、民生路口發生交通事故，到場到場查看時發現白色轎車直接衝撞安全島及路燈柱，燈柱也應聲倒下，躺在車道上，所幸當時沒有車輛經過，沒有波及其他人車。

▲王男的車有多處毀損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方發現開車的王男身上散發濃厚酒味，遂先行實施酒測，經測試酒測值0.82毫克，又是酒駕肇事，王男向警方供稱，前一晚和友人相約在青年路附近的酒吧飲酒，過程中喝了威士忌等酒類，直至今（19）日凌晨4時許結束時便欲駕車返回鳳山住處，並不記得事故是如何發生。

交通分隊到場進行測繪，初步研判王男應是沿民權一路北上至路口時未注意該路段有分隔島便直撞上去，應撞擊力道過大便撞倒路燈桿，並停在民生一路人行道上，幸有安全氣囊，王男僅有腿部輕微擦挫傷，無生命危險，警方在訊後依公共危險罪嫌將他送辦。

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