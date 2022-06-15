女大生「穿太清涼」　警假盤查真搭訕！私訊截圖還原現場

▲沐容指出，她翻了好久找到當天的「清涼穿搭」，「這件事害我好長一段時間都在檢討自己，是不是真的穿太少，事後想想根本是很一般的女大生look吧⋯⋯」（圖／翻攝「直男行為研究社」臉書、當事人授權提供）



記者陳俊宏／台北報導

一名女子投訴讀輔仁大學時，一名警察以她「穿著清涼」為由假盤查、真搭訕，問了她的個資之後，竟加她的臉書和Instagram，讓她覺得超級噁心。當事人今天（15日）接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，希望該名員警受到懲處，也呼籲警界不再有這種事情發生。

當事人「沐容」受訪表示，事發時，她就讀輔大三年級。她投稿「直男行為研究社」臉書、IG提到，「我永遠記得2019年8月6日，當時讀輔大的我，凌晨1時多一人走在路上，打算跟朋友會合，結果遇到警察攔下我，請我交出身分證說要盤查，問我為什麼穿這麼清涼，是要去哪裡？」

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▲▼該名警員私訊沐容的臉書和IG。（圖／翻攝「直男行為研究社」臉書、當事人授權提供）



「夏天穿清涼一點就被盤查？」沐容說，「雖然被這樣問的感覺真的很差，但因為是警察，我還是把身分證給對方了，結果沒多久收到FB和IG私訊。」該名警察竟私訊她說，「我是剛剛盤查妳的警察，不介意的話可以當個朋友^^」、「我是剛剛盤查妳的警察，妳覺得可以當朋友再加吧！」

沐容指出，她翻了好久找到當天的「清涼穿搭」，「這件事害我好長一段時間都在檢討自己，是不是真的穿太少，事後想想根本是很一般的女大生look吧⋯⋯」

沐容受訪提到，「希望該名員警受到懲處，也呼籲警界不再有這種事情發生，很多留言都說有遇過，真的嚇死我，我還以為我是個案⋯⋯」

許多網友在「直男行為研究社」留言，分享自身和別人遭遇，「我也遇過，警察亂查詢我個資，超生氣的」、「其實很多警察..嘖嘖...我老婆年輕時被盤查過還問電話號碼」、「這種警察很多，很多朋友都有遇到過，真的很無語…..」

▲▼沐容將此事投稿「直男行為研究社」臉書、IG。（圖／翻攝「直男行為研究社」臉書、當事人授權提供）