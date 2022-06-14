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BA.4、BA.5入侵台灣！醫揭3件「應該知道的事」：可以先鬆一口氣

▲台灣13日首度出現Omicron亞變種BA.4和BA.5病例。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台灣13日首度出現Omicron亞變種BA.4和BA.5病例。（圖／記者黃宥寧攝）

記者閔文昱／綜合報導

Omicron亞型變異株BA.4與BA.5今年4月首度在南非被發現，傳染力更強。精神科醫師潘建志分享關於新變種病毒「應知道的3件事」，包括新變種病毒在全球的影響、全球和台灣目前主要流行的病毒株為何，以及不同新病毒株在過去45天的感染率變化。

潘建志14日在臉書發文表示，關於新變種病毒應知道3件事，首先是目前全球疫情平緩，位於波谷，南非第5波未爆發，英國美國只有小幅波動，「可以先鬆一口氣」；第二點是Omicron變異株BA.1和BA.1.1已消失，目前全球感染比率最高的是BA.2，達33%。

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▲潘建志醫師分享關於新變種病毒應知道的3件事。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師）

▲潘建志醫師分享關於新變種病毒應知道的3件事。（圖／翻攝自Facebook／BillyPan 潘建志醫師，點圖可放大）

潘建志提醒，第三點是強勢崛起的新毒株 BA.2.12.1，在過去45天內感染人口增加2倍，佔比17%，BA.4增加4倍，佔比8%，BA.5則增加4.3倍，佔比13%，須保持關注。他解釋，由於全世界才經歷過Omicron變異株BA.2大流行，群體平均中和抗體較高，因此新病毒株尚未有指數型成長，也未見到住院和死亡人數大量增加。

潘建志總結，全球疫情趨緩，島內病毒比島外多，境管可適度放鬆，增加防疫韌性，但台灣仍須加強對境外境內變種病毒基因定序的密切監測，持續提高疫苗和口服藥覆蓋率，高風險病患和幼兒建立系統性造冊，進行追蹤、衛教，供給可靠的免費快篩試劑，「早篩早確診早治療，降低住院及死亡率。」
 

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