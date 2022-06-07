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高雄閨蜜當伴娘「婚後爬上新郎床」！人妻吞6年猜疑大反攻

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲吳姓男子婚禮後偷吃蔡姓伴娘，圖與本文無關。（示意圖／視覺中國）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名何姓女子結婚時找蔡姓女子擔任伴娘，但蔡女卻在婚禮結束後跟何女的丈夫（吳姓男子）發生關係。事後，吳男向何女坦承這段姦情，讓何女氣得向蔡女提告，求償百萬。橋頭地院一審認為蔡女侵犯何女的配偶關係，判賠15萬元，全案可上訴。

何女主張，她跟蔡女是好朋友，且在2015年5月20日結婚時，邀請蔡女擔任伴娘，但蔡女不顧兩人的友誼，私下跟老公用親暱的綽號互稱、出遊、互贈禮物、親吻、擁抱，甚至發生關係。何女懷疑老公外遇，但對方始終否認，直到婚後6年、2021年5月9日才坦承有跟蔡女暗中交往，並將跟何女外遇的過程撰寫成切結書。

切結書中，吳男清楚記載跟蔡女2015年5月到2016年底發生關係的時間、地點、次數等，還有兩人間的對話「我們相見太晚，早點遇到你就好」、「可以陪陪我嗎？想出去走走遊玩，可以帶我去嗎？」等。

▲▼伴娘,婚禮,伴娘裙。（圖／取自免費圖庫QDUnsplash）

▲何女擔任伴娘，婚禮後卻跟吳男發生關係，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫QDUnsplash）

何女向蔡女質問並暗中錄影，蔡女坦言有跟吳男在租屋處親親抱抱，並發生關係不超過10次，也曾一起去汽車旅館。何女表示，她跟老公2015年5月9日舉辦婚宴，同年月20日登記，兩人的長女同年10月9日出生，期間老公都偷跟蔡女往來，讓她難以接受被友情、愛情的雙重背叛，只能透過藥物克服精神上的困擾，因此向蔡女求償100萬元。

審理時，蔡女否認是小三，辯稱跟吳男婚前就跟她交往，只是兩人都沒公開關係，最後發現吳男有個論及婚嫁的何姓女友，才會退出這段關係；另外，她跟何女也不是好友，是發現沒人要當伴娘，才基於人情答應，婚禮後就沒跟兩人來往，是吳男不斷糾纏她。

蔡女認為，何女找她見面並拍攝影片，內容卻是斷斷續續拍攝對其有利的部分，且當時她已懷孕7個多月，不想跟何女繼續糾纏談論，才會隨口亂說，加上吳男2021年6月2日才坦白，何女怎麼可能2021年5月18日就罹患創傷後壓力症候群，翻看兩人過去臉書甜蜜的照片，明顯與事實不符，認為對方共同捏造事實，想要敲詐錢財。

橋頭地院認為，吳男當庭作證時，直接拿出切結書翻閱回答，被問及平常有無在做紀錄，也給予否定的回答，可見有詳細時間、地點、對話的切結書難以採信。另外，何女在對質影片中，的確坦承婚禮後有與吳男發生關係，明顯逾越異性友人的界線，確實侵害何女的配偶權，因此判賠15萬元，全案可上訴。

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