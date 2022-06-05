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釣蝦被隔壁女童狂干擾　她制止反遭家長狠嗆「會傷到孩子的心」

一名媽媽出聲阻止擾亂她們釣蝦的小女孩後，竟反遭對方家長責罵。（示意圖／Pixabay）

▲一名媽媽出聲阻止擾亂她們釣蝦的小女孩後，竟反遭對方家長責罵。（示意圖／／CTWANT／Pixabay）

圖文／CTWANT

自己不管好小孩，還指責出聲制止的人「傷害孩子的心」。一名媽媽日前發文感嘆，自己和老公、小孩外出遊玩時，不斷遭到一位小女孩干擾她們釣蝦，且對方家長見到她出聲喝止後，竟反怪她罵小孩會傷害孩子的心，令她相當傻眼！

原Po在臉書社團「爆料公社」發文表示，日前帶小孩到桃園的花鹿秘境遊玩，卻被一對帶著小女孩的家長搞到興致全無，原Po透露，自家小孩快要釣到螯蝦的時候，小女孩就拿她的釣竿想釣同一隻蝦，原Po強調，她一看到小女孩的行為就有出聲制止，但對方完全不理睬，直到自己大聲喝止後才「暫時」阻止小女孩來亂。

原Po無奈表示，老公和小孩轉移陣地後，又遭到同一個小女孩勾勾纏，也被用同樣手法干擾釣蝦，更讓原Po傻眼的是，對方媽媽一直站在後面卻沒制止更無道歉，自己出聲喝止後還「只在乎別人跟你女兒講話多大聲，這麼寶貝，還不隨時盯著？」且發現站不住腳，又跑去和先生和朋友告狀。

結果「胸肌很大的爸爸，態度很差的來說要搞清楚狀況」，讓原Po傻眼：「根本是想來幹架！什麼叫要好好的跟你女兒講話，怕小孩心裡受傷？」認為對方完全不認為自己有教育小孩的責任，直言：「小孩還小不懂，我們當然知道，但你們也要教啊！我們都隨時盯著小孩，就是怕他們會做這種事情。」強調她講話大聲不代表是罵小孩，更說「有誰釣蝦一直被干擾，還能像我這樣好好講話」？

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