普丁會見白俄總統「詭異彎腰坐姿」抽搐腳抖　1分鐘影片曝光

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）健康疑雲不斷，先前外媒才揭露他可能罹患血癌，或是姿勢怪異雙腿抖動，然而，普丁23日會見白俄羅斯總統時又被發現身體異樣。現場一段1分鐘影片可見，普丁坐姿彎腰駝背，看起來緊張不安，又似乎因為手部抽搐而不停搓手指，左腳也多次不自然晃動。

▲俄羅斯總統普丁被拍到彎腰駝背，疑似手部抽搐、左腳不適的畫面。（圖／翻攝自YouTube）

根據英國《太陽報》報導，普丁23日在俄羅斯黑海沿岸城市索契（Sochi）與白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面，但在一段現場影片中，年近70歲的普丁用尷尬不適的坐姿坐在椅子上，在鏡頭前彎腰駝背，不到1分鐘的時間內，左腳踝不自然地轉動了3次，左腿也頻頻怪異晃動。

▲俄羅斯總統普丁被指坐姿怪異。（圖／路透）

同時，影片也拍到普丁搓著他的手指，因為他的手似乎在抽搐，普丁不只多次把手指彎起來，還把大拇指收進掌心握起。報導指出，普丁在對談間偶爾會露出難受的異樣表情，或是倒抽一口氣，而這只會進一步加劇外界對他健康狀況的謠言與猜測。

▲俄羅斯總統普丁23日在索契（Sochi）與白俄總統盧卡申科會面。（圖／路透）

報導提到，在最近幾次露面中，普丁看起來愈發憔悴，這位強人今年10月就要邁入70歲了，目前尚不清楚這些跡象是自然衰老的過程，或是普丁真的有什麼嚴重健康問題，不過克里姆林宮一直以來都否認相關謠言。近期變得較為臃腫的普丁被傳患有血癌、早期癡呆和帕金森氏症，甚至看過甲狀腺癌名醫等報導，與過去的勇猛打獵、打赤膊騎馬的強悍形象相去甚遠。

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