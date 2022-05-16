死者身分曝光！加州教會槍擊台僑1死5傷　她揭父母保命關鍵

記者詹雅婷／綜合報導

美國南加州15日一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案，死者為40多歲男性醫師。加州市議員黃瑞雅（Peggy Huang）透露，其實她的雙親就是這間教會的成員，父母因新冠疫情留在台灣，這才躲過一劫。

綜合洛杉磯時報、紐約時報報導，這間教會是加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）的日內瓦長老教會教堂（Geneva Presbyterian Church），正當活動進行到一半時，一名60多歲華裔槍手入內朝教徒開槍掃射。最終現場教會成員用一條延長線「綑住」槍手的腿，奪下2把槍，合力制伏持槍嫌犯。

警方表示，目前一名68歲華裔男嫌已被逮捕，總計1人死亡、5人受傷，傷者為4男1女，年齡介於66歲至92歲之間。駐洛杉磯辦事處稍早證實，6名受害者全是台灣僑民。

▲這起事件造成至少1人喪生、5人受傷。（圖／路透，下同）

依據加州爾灣台灣長老會李牧師（Albany Lee）的說法，教友告訴他這名槍手是個新面孔，沒有人認識他，但服務人員向他詢問身分時，這名槍手表示自己以前來過這裡。加州約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅表示，死者是一名40多歲男性醫師，當天是陪著母親到教會，平常並不常去。

黃瑞雅也透露，其實她的雙親也是這間教會的成員，但從新冠疫情爆發之後就留在台灣，「留在台灣是件幸事，不然他們今天就會在案發現場」。

黃瑞雅進一步說明，有倖存教友告知，當時嫌犯開槍時，大家正在和來自台灣的牧師合照，當槍聲響起後，牧師趁機拿起椅子砸向歹徒。目前警方仍在釐清嫌犯犯案動機。副警長哈洛克（Jeff Hallock）說，這群上教堂禮拜的人展現出超凡的英雄主義與勇氣，若他們沒有站出來，情況可能會更糟。

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