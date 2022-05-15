防疫保單之亂「公司真的非常不道德」　高嘉瑜曝業務員心聲

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委高嘉瑜針對防疫保單之亂屢屢開炮，15日再曝光與基層保險業務員的對話，批評金管會喊話不能拒賠，業者擺明陽奉陰違，「防疫險之亂現在才剛開始」。

根據對話內容，保險業務員表示，公司二月份還在叫大家續保，還在逼迫業績，那時是沒料到疫情現在這麼嚴重，結果現在說不給人家出單，而現在政府幫保險公司解套，根本就賠不到，重點是公司還想盡各種辦法把大家退保，也不會賠錢。

該名業務員說，送出去的件客戶都已經繳錢了，卻完全不給任何機會補件，一個地方錯誤就直接退件，也沒有通知業務人員直接發簡訊退保，「這真的是非常不道德的做法」，而且重點是，公司做這件事他們都不知道，是客人收到簡訊反問，他們才知道被退件。

高嘉瑜砲轟，業者說一套做一套，硬逼保險業務員退件、退保，硬是不核保、不理賠，幾百萬件的保單，業者的理賠人員慢慢拖，拖到法院見，最後不理賠，請問金管會主委除了喊話之外，有拿出當初叫業者賣保單的氣魄，叫業者在期限內理賠、核保嗎？現在有保險公司開了第一槍，帶頭拒保退件不理賠，其他業者不會跟進嗎？

高嘉瑜稍早指出，保單之亂罪魁禍首就是金管會 ，沒擔當沒肩膀沒監管，業者有本事賣就要有本事賠，防疫保單之亂是金管會一手造成，今天這個爛攤子金管會就該承擔責任好好收拾，金管會有本事叫業者賣保單，就要負責叫業者認賠。

▲高嘉瑜曝光保險業務員心聲。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，點圖可放大）