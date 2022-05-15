第4劑疫苗將開打　雙北如何預約一次看

▲指揮中心宣布，16日開放施打第4劑（第2次追加劑）疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／綜合報導

第2次追加劑（第4劑）16日將開打，適用對象包含65歲以上年長者、長照機構住民、18歲以上免疫力低下等3族群，且第2次追加劑與上一次追加劑間隔5個月。其中，雙北部分，台北市媒合共19家醫院，15日起民眾可逕行至各醫院預約，於16日到21日接種，新北市則有39家醫院、465家診所及29區衛生所，皆可使用電話、網路預約或現場掛號。

台北市：

台北市副市長蔡炳坤表示，衛生局媒合台北長庚、台安、博仁、三總松山、北醫、 中心綜合醫院、台大、郵政、仁濟、萬芳、康寧、北榮、三總北投，以及聯醫系統的松德、仁愛、林森、中興、陽明、忠孝等19家醫院，15日起民眾可逕行至各醫院預約管道掛號，於16日到21日接種。

另外，蔡炳坤也提醒，長者們也可以使用衛生局第12期COVID-19疫苗接種登記系統，於5月17至18日上午9點到下午5點開放預約，23日到29日提供接種服務。

▲北市第4劑疫苗預約。（圖／台北市政府提供）

新北市：

新北市長侯友宜說明，這次接種計畫將於5月16日啟動，接種地點為新北市的39家醫院、465家診所，29間衛生所，並以網路、電話的方式預約，或是也可以現場掛號。長照機構則由醫療院所進駐接種。

▲新北追加第4劑疫苗16日啟動。（圖／新北市衛生局提供）