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少年持血衣淚控俄軍暴行！親眼見父親被射殺　他躺地裝死逃過死劫

▲▼涅奇波倫柯和父親在布查外出時，不幸遭俄羅斯士兵槍擊，他的父親被當街殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲涅奇波倫柯和父親在布查外出時，不幸遭俄羅斯士兵槍擊，他幸運靠著這件連帽衫逃過死劫。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

自俄軍從基輔郊區撤離後，許多平民被殘忍屠殺的消息就陸續被傳了出來，而其中最駭人的莫過於慘遭大屠殺的布查鎮（Bucha）。當地14歲少年涅奇波倫柯（Yura Nechyporenko）在和父親外出時，不幸遇到了一名俄羅斯士兵，而這名俄軍居然當著少年的面，當街將他的父親殺害，而涅奇波倫柯則靠著一件灰色連帽衫倖存下來。

據美聯社報導，涅奇波倫柯與47歲的父親在今年3月，一同騎著繫了代表和平白布的腳踏車外出，探望躲在地下室避難、沒水沒電的鄰居。正當他們騎到半路時，大樓的拐角處突然竄出了一名俄羅斯士兵，舉著步槍用俄語叫父子倆停下。

▲▼涅奇波倫柯和父親在布查外出時，不幸遭俄羅斯士兵槍擊，他的父親被當街殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲涅奇波倫柯的父親慘被當街殺害。（圖／達志影像／美聯社）

涅奇波倫柯與父親立刻停車高舉雙手，但2人還來不及解釋他們在做什麼時，俄軍就快速地連開2槍，當著這名少年的面射死了他的父親。涅奇波倫柯表示，這名俄軍隨後也朝著他舉起的雙手開槍，「還好子彈穿過了我的指縫，只打中了我的手肘，而另一槍則射中我的灰色連帽衫，才讓我撿回一條命」。

涅奇波倫柯機警地躺在泊油路裝死，等待俄羅斯士兵離去，但他卻親眼看著父親在他面前慢慢死去。俄軍離開後，涅奇波倫柯飛快地跑到母親工作的幼兒園，與躲在地下室的居民待在一起，而那裡的居民也急忙為他包紮傷口。涅奇波倫柯表示，他的家人曾在這期間報警，但警方和救護車卻表示，他們也無能為力。

▲▼涅奇波倫柯和父親在布查外出時，不幸遭俄羅斯士兵槍擊，他的父親被當街殺害。（圖／達志影像／美聯社）

▲涅奇波倫柯至今仍保留著被槍擊當天的血衣，試圖為自己和父親尋求正義。（圖／達志影像／美聯社）

隔天，涅奇波倫柯一家用手推車將父親的屍體帶回家埋葬，並迅速通過特殊疏散通道離開布查。涅奇波倫柯至今還保留著他與父親遭到俄軍槍擊當天穿著的連帽衫，而這件衣服的血跡仍清晰可見。少年表示，他決定將這件衣服當成證據保留下來，「我不是唯一一個正在尋求正義的人，直到現在還有不少烏克蘭人可能還在遭受折磨和殺害」。

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