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南韓曾搶先全球推出5G網路　3年過去…自駕、智慧城市卻都沒實現

▲▼南韓電信業者工程師於2019年5月31日在首爾架設5G基地台。（圖／路透）

▲南韓電信業者SK電訊的工程師於2019年5月31日在首爾架設了5G基地台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓2019年4月成為全球第一個推出5G行動通訊技術的國家，預示著邁向自動駕駛汽車與智慧城市等高速技術變革的開始。然而，路透社13日分析報導指出，3年過去了，南韓過去那些令人眼花撩亂的承諾並沒有兌現，主要的原因與市場需求不大有關。

▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲南韓迎接5G網路世代已進入第3年，但許多願景仍未能實現。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）

據路透報導，南韓目前約有45％的人在使用5G，是全球使用率最高的國家之一，過去南韓政府斥資200億美元進行升級，將網路速度提高5倍，但電信公司遲遲不願意投資比4G網速快20倍的更先進技術，這是因為目前還沒看見市場需求，現有的5G技術，已經足以讓用戶流暢地上網、看Netflix，而應用程式開發商也還沒向大眾市場提供自動駕駛等需要更大網路流量的服務。

身為亞洲第4大經濟體的南韓依舊是5G的先驅，但在COVID-19重創5G設備需求之前，相關的炒作話題就已經開始消退，企業對於投資3700億美元建立速度最快的毫米波（mmWave）5G網路方面感到退縮，收入增長也停滯了。南韓通信業者龍頭KT的執行長具鉉謨認為，即使是首爾，推出速度快20倍的5G服務也幾乎是不可能的。

具鉉謨向路透表示，由於毫米波頻譜是直線傳播，不能繞過障礙物，一旦傳播幾百公尺就無法達到同樣的速度，「覆蓋全國範圍是不可能的。」據麥肯錫公司（McKinsey）一份報告顯示，屬於超短波（ultra-short wave）的毫米波每平方公里至少需要設置15到20個基地台，而4G只需2至5個。南韓已建設約21.5萬個5G基地台，其中只有2％可以傳送毫米波，美國、中國等其他推出5G的國家也在很大程度上依賴中頻段（mid-band）5G。

截至3月，南韓有2290萬名5G用戶，但仍不到4G用戶數的一半。相較之下，南韓4G問世滿3年後，用戶數就已經是前一代網路的2倍多了。現代汽車集團證券公司「Hyundai Motor Securities Co.」分析師金賢泳（音譯）表示，2011年首次推出4G服務時，為了觀看網路隨選影音，需求激增，用戶們積極轉向使用4G，然而，現在電信公司缺乏一種關鍵服務，無法產生願意付費使用5G的更大需求。

▲5G。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲報導稱，從3G邁向4G時代，用戶對於網路流量需求激增，但跨越至5G卻未出現關鍵性的服務值得用戶為5G服務付費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

南韓4G起步的2到3年間，電信運營商的每使用者平均收入（ARPU）每年成長5％到12％。相反地，KT今年Q1 的ARPU僅比去年同期上升3.7％，另一家電信龍頭SK電訊則上升0.6％，第3大的LG U+更是下降4.2％。金賢泳說，從3G到4G的網路數據需求呈指數型成長，但目前過度到5G的需求呈現線性成長，「中頻段將是促進5G普及並邁向下一步進展的橋梁。」

具鉉謨表示，「如果電信公司堅持目前的連網業務，那它們將停滯不前。」KT現已著手開發可應用於客服中心的AI人工智慧系統，期望今年業績能夠翻倍成長，SK電訊的雲端服務與數據中心營收也出現大幅增長。

金賢泳也認為，電信公司應透過多元化服務來適應，「例如，當許多家庭開始在家裡使用機器人時，電信公司就會開始加大基礎設施投資，促使最快速度的毫米波5G將在2025年左右實現部分可用。」

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