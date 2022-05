影片曝！普丁走路一拐一拐　毛毯暖膝蓋再掀健康問題疑雲

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯9日舉行年度盛事「勝利日」紀念活動,此前已因體態、肢體動作出現變化而被外界傳聞「身體出狀況」的總統普丁,這次又被眼尖的外媒抓包走路一拐一拐,還在閱兵大典坐在椅子上觀禮時,被拍到膝蓋上覆蓋厚厚一件毛毯保暖,再次引發外界對普丁身體狀況虛弱的懷疑。

今年10月將滿70歲的普丁9日出席「勝利日」紀念活動,慶祝二戰蘇聯戰勝納粹德國,他與眾高官一同入場,並在台上對前排長輩一一握手寒暄,之後發表11分鐘的勝利日演說,內容並未提及烏克蘭前線戰事;然而在他離開講台前往無名戰士墓園獻花圈時,卻被外媒拍到疑似步伐已不像以往輕鬆,甚至出現一拐一拐的情況。

此外,外媒拍到普丁坐在典禮台上閱兵時,除了身上原有的外套,還在雙腿鋪了一件厚厚的毛毯,但同一時間隔一個位子的將領卻把身上的大衣脫了,形成一種對比,並加強外媒對普丁健康狀況變差的印象。

