二手商店花千元淘寶　真身竟是失蹤百年古羅馬半身像

▲失蹤將近百年的羅馬時期雕像重見天日。（圖／翻攝自聖安東尼奧藝術博物館）



圖文／CTWANT

美國一個骨董商在2018年時，花費35美元（折合新台幣約1033元）在美國德州一個舊貨店內買下一尊大理石像。但經過查證之後，發現這尊石像竟然是失蹤近百年之久的古羅馬時代雕像，而目前確定這尊雕像將會歸還德國。

根據《NBC》報導指出，美國骨董商蘿拉（Laura Young）在2018年時，於德州一家舊貨商店中，注意到了一個放在地上的大理石像，當時他一眼就覺得「這個石像十分特別」，之後就花費35美元的價格，收購了這個石像。

蘿拉在買下石像後，就開始循線調查這個石像的來歷，透過各種照片的比對，發現這個石像與古羅馬時代的石像非常的相似。為了更加確信自己的推論，蘿拉聯繫了拍賣公司邦瀚斯（Bonhams）和蘇富比（Sotheby's）進行鑑定，最後真的確定這尊石像是古羅馬時代的作品。

據了解，這尊石像是西元1世紀左右的古羅馬時代作品，一直到1833年之前，石像一直被原為巴伐利亞國王路德維希一世（Ludwig I）收藏在羅馬風格的「龐培園」（Pompejanum）中，後來在1944至1945年這段期間，龐培園遭到同盟國的軍隊轟炸，推估這尊石像可能是在當時被美軍帶往美國。

報導中指出，由於德國並未放棄這尊石像的所有權，因此即便蘿拉花錢購買，在舊貨店無法提供合法來源的情況下，蘿拉也不是這尊雕像的合法收藏者。

最後在協商之下，德國政府計畫支付一筆「發現費」給蘿拉，而蘿拉也同意將這尊雕像歸還給德國政府，但在此之前，這尊雕像會應蘿拉的要求，先在聖安東尼奧藝術博物館進行一段時間的展出。

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