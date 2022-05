罹怪病癱瘓！她遭父母「扔沙發12年」...全身腐爛「融化」座位孤獨死

▲罕病女最終慘死在沙發上,身體甚至和沙發「融合」在一起。(示意圖/達志影像)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

美國近日發生一起恐怖案件!一名罹患罕見疾病而全身癱瘓的女子,被她的父母丟棄在沙發上不聞不問長達12年,導致女子全身長滿蛆蟲、腐爛,最終死在沙發上,她的遺體甚至與沙發的洞「融成一體」,場面十分驚悚。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導,36歲的萊西·艾倫·弗萊徹(Lacey Ellen Fletcher)患有「閉鎖症候群」(Locked-In Syndrome),使得她除了眼睛可以動之外,其他外都癱瘓,也無法開口說話,平時需仰賴父母希拉(Sheila)和克萊(Clay)照護。

