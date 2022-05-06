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南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

大關山隧道是全台最知名「猛鬼隧道」之一。（圖／報系資料照）

▲大關山隧道是全台最知名「猛鬼隧道」之一。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

南橫公路本月1日全線恢復通車，其中位於最高點的「大關山隧道」附近風景秀麗，常吸引大批遊客駐足。不過，在美景的背後，大關山隧道卻是全台最知名「猛鬼隧道」之一，相傳當年使用炸藥開鑿隧道時，有7名工人當場被炸飛到隧道頂端，其他人員在不知情狀況倒入快乾水泥，導致7人遺體永遠固定在天花板上。

大關山隧道海拔2722公尺，位於南橫公路147公里處，長615公尺，洞口設有休憩區，除了是南部橫貫公路的最高點，也是高雄市桃源區與台東縣海端鄉的交界，更是分隔中央脊樑山脈「南一段」和「南二段」的重要地標，此處視野遼闊，幸運的話可見到雲霧自山谷湧出，風起雲湧的氣勢讓人震懾。

根據傳說，當初在建造大關山隧道時，因為附近的土質脆弱，炸山洞時很容易發生坍方，施工難度相當高，但為了加快公路開通速度，工程單位決定使用快乾水泥，計畫在使用炸藥炸開山壁的瞬間，立刻從上方倒入快乾水泥，藉著其會迅速凝固的特性，將洞口快速固定下來，過程中卻因溝通不良釀成意外。

炸山壁當天，7名工人逃生不及被炸飛，隧道另一邊的施工單位完全不知道炸到人，就按照原本計畫，立刻開始從上面灌入快乾水泥；而7名工人的遺體，也因此被水泥黏在隧道天花板。更慘的是，若將水泥挖開，可能導致隧道結構出問題，施工單位不敢冒險，只好放棄開挖，7人就這樣被永遠留在天花板上。

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