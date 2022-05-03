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清涼妹「街頭狂扭」IG被神出！網感動：請繼續行善　本尊回應了

記者閔文昱／綜合報導 

有網友日前在臉書分享影片，只見一名穿著清涼火辣的女子在停紅燈時，坐在機車上左扭又扭，隨後還把手放在背後，不知是在伸展身體還是變換舞姿，性感模樣引發廣大網友關注，甚至還有網友神出了女騎士的真實身分，掀起一波熱議。

一名男網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」分享16秒影片指出，他當天剛打完疫苗，等紅燈時突然有點不舒服，結果就看到前方穿著露腰小背心和超短熱褲的女騎士，疑似正隨著音樂扭動。只見她先是手扶坐墊左右搖擺，接著把雙手放到儀表板後，開始相當有律動感的扭腰擺臀，性感畫面讓原PO看得目不轉睛。

▲一名等紅燈女騎士引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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▲一名等紅燈女騎士引起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

對此，有網友神出了女子身分，她名叫「海棠」，在IG上擁有近2萬名粉絲追隨，而隨著影片意外爆紅，她也在臉書社團「爆廢公社公開版」害羞表示，那天剛練完舞並在回家路上複習，沒想到因此受到關注，當下其實有點不知所措，但自己看到影片後也笑了出來，覺得留言很可愛，「人生第一次被這麼多人關注竟然是因為一件這麼尷尬的事，最後謝謝大家關心。」並強調，「我身上沒有蟲啦。」

▲一名女騎士街頭狂扭意外爆紅。（圖／翻攝自Facebook／海棠Hanna）

▲女騎士身分曝光。（圖／翻攝自Facebook／海棠Hanna）

貼文曝光後，也火速吸引一波討論潮，「本人出現了，好可愛」、「希望可以PO練好後完整的舞蹈」、「可惡...在路上永遠遇不到」、「野生的就是讚」、「這服裝有安定社會作用，請繼續行善」、「其實看到影片看得出來在練舞，可是還是覺得很可愛」、「那天我看到手機沒電，原來是這麼一回事」，意外引起熱議。

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