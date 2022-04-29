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社會 社會焦點 保障人權

快訊／追求女同袍不成！竟下藥想性侵　陸軍中尉羈押未禁見

▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲桃園陸軍中尉企圖猥褻女同袍，遭法官羈押禁見。（示意圖／記者季相儒攝）

記者陳韻如／桃園報導

某陸軍部隊江姓中尉追求女同袍未果，竟動歪腦筋，將人約至咖啡廳聊天，並趁機在對方飲料中下藥，隨後將全身無力的女同袍帶回家中猥褻，所幸女同袍並未完全昏迷，奮力逃脫後直奔警局報警提告。檢方訊後依強制性交未遂罪、毒品危害條例起訴江男，並認為江男有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。稍早羈押庭結果出爐，法院裁定江男羈押未禁見。

檢方調查，江男見到長相貌美的女同袍後，便展開猛烈追求，但卻都沒有結果。豈料，江男竟因此動了歪腦筋，將女同袍約到咖啡廳聊天，並趁機在對方的飲料中下藥，待藥效發作後，將全身無力的女同袍帶回八德區的住處，企圖性侵對方。

所幸，女同袍並未完全陷入昏迷，拚了命的掙扎反抗後，才順利逃脫，並直奔警局報案。警方獲報後報警桃園地檢署指揮偵辦，檢方隨即發出拘票，28日將江男拘提到案，並搜索其辦公室、寢室、住處，果真查獲數顆不明藥物以及安非他命。

不過，江男到案後對於案情避重就輕，不願正面回覆，檢方訊後認為他涉犯強制性交未遂罪、毒品危害條例，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。稍早羈押庭結果出爐，法院裁定江男羈押未禁見。

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