烏東小鎮戰火下「慘淪鬼城」空拍畫面曝　只剩一片焦黑廢墟

記者張寧倢／編譯

烏東的盧甘斯克州（Luhansk）部分親俄地區，在戰爭開打前就自行宣布獨立為盧甘斯克人民共和國（LPR）。然而，在俄軍入侵長達2個月後，LPR分離政府於25日發布盧甘斯克州一處小村莊的無人機影片，畫面中可見原本人口稠密的村莊在砲火摧殘下，放眼望去只剩一片焦黑廢墟，儼然成為一座鬼城。

▲頓巴斯地區的村莊被摧毀殆盡，如鬼城般的空拍畫面曝光。（圖／翻攝自盧甘斯克LPR分離政府）

根據CNN報導，LPR發布的空拍影片顯示，位於北頓內茨克（Severodonetsk）東南方約26公里處的小村莊「新托什基夫西克」（Novotoshkivka）已經成為一座鬼城，不僅路上看不到人車經過，無人機鏡頭帶到的每棟房屋都因砲擊而毀損，有的甚至被夷為平地，放眼望去僅剩焦黑一片。

報導指出，新托什基夫西克原本是盧甘斯克州一個人口稠密的小村莊，東西向最寬距離僅0.8公里，南北距離則約0.5公里，人口卻超過2100人。如今，親俄分離主義分子指控，烏克蘭人從這座村莊撤退時，曾引爆炸彈，才會將其摧毀殆盡。不過，烏克蘭當地行政官員Serhiy Hayday發文表示，俄軍過去多次空襲並摧毀了這座村莊。

Serhiy Hayday於25日在電視發言中提到，俄羅斯人「持續把一切夷為平地」，但不幸的是，村莊內幾乎沒有房屋了，烏軍部隊後撤了一些，但幅度並不大，因為事實上，「已經沒有什麼好堅守的了，沒有地方可以守住防線。」報導補充，新托什基夫西克上周爆發激烈戰鬥，當時烏克蘭方面曾表示，俄軍在不斷嘗試佔領行動後，多次被擊退。

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