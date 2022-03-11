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鑄字菩提　靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文

文／有緣人總編輯　呂政達

▲▼ 靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文。（圖／記者賴賴攝）



誰是心裡藏著文字的人？誰將文字鑄成菩提，供養菩提樹下的身影？

誰能將心中對佛法的證悟，書寫成筆下的一個輕輕的嘆息？靈鷲山的「成佛有你」徵文活動，廣邀與佛有約的你。

誰能把冰和火都化成文字，把最混亂的世代結趺成寧靜的跫音，萬籟俱寂，你的書寫和你的覺性相對密談。

　 那曾經在菩提樹下觀看流星成佛的人，在菩提樹下金剛座上，證悟宇宙風雲不過是一念萬年，為了這段緣起，靈鷲山般若文教基金會舉辦「四期教育成佛有你」全球徵文，廣邀有緣人以佛陀最初的說法為題，重回菩提樹下的感通。

參賽者可於靈鷲山教育網報名「四期教育」課程後，透過作文分享學習對自身的影響，或以日常生活中，與他人互動所產生的改變，相關實例投稿。獎項則包括獎金與獎狀。

「四期教育」是靈鷲山開山大和尚心道法師以其畢生實修實證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含、般若、法華與華嚴的次第性課程，此次徵文主題設定於佛法基礎內容，題目分別為「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」，歡迎對佛法有興趣或相關科系研究所學生來報名參加，徵件時間自２月１５日起至４月１５日(周五)止。

「諸供養中，法供養為最。」你是我們等待的人，在佛陀成道日，靈鷲山期盼面對疫情起起伏伏的無常，人人透過學習佛法對自身心靈的影響，進而為社會帶來良善的正向能量。
 

▲▼ 靈鷲山「四期教育成佛有你」徵文。（圖／記者賴賴攝）

詳細徵文辦法請上靈鷲山教育網：https://bit.ly/3JOlATq

有緣人會訊：https://www.ljmnews.org/

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