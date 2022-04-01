年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去





▲許憲春兩句「私家車拉活」、「把閒置房子租出去」引起大陸網友嘲諷。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國國家統計局前副局長許憲春日事前接受訪問，討論COVID-19疫情帶來的消費影響，以及分享如何解決年輕人靈活就業，與低收入族群的收入問題，他卻講出「可以把閒置房子租出去」當成另一種獲得收入的方式。相關言論引起大陸微博網友狂酸，「有閒置房子還算低收入群體嗎」、「沒飯吃？為什麼不吃肉呢？」

許憲春畢業於上海財經大學現代應用統計研究室，拿下經濟學碩士學位後進入政府工作，2006年當選中國國家統計局副局長，並於2017年離任。他日前接受《財經》雜誌蘇琦的訪問時，針對中國大陸「現在年輕人靈活就業」問題進行一番討論。

▲▼許憲春被網友批評「何不食肉糜」。（圖／翻攝微博）

許談到靈活就業時以有私人車輛為例，「比如說你有私家車，可以拉活」，這樣的方式也可以套用到解決低收入族群的收入問題上，之後他又說，「還比如說，你把自己閒置的房子租出去，這也是獲得收入的一種方式。靈活就業其實解決了很多就業問題。」

不過許的一段言論卻在微博掀起一陣狂酸，「窮人可以把閒置不住的房子租出去，還可以用私家車跑滴滴，都是很幸福的」、「解決低收入群體的收入問題的答案找到了哈哈」、「他沒事兒吧」、「解決低收入群體的住房問題，從把他家的房子免費讓我住開始」、「何不食肉糜」、「理解一下大老爺沒見過窮人」。