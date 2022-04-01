　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

▲▼陸前高官神回認為解決年輕人和低收入族群收入問題，其中一個方式就是可把閒置的房子租出去。（圖／翻攝微博）

▲許憲春兩句「私家車拉活」、「把閒置房子租出去」引起大陸網友嘲諷。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國國家統計局前副局長許憲春日事前接受訪問，討論COVID-19疫情帶來的消費影響，以及分享如何解決年輕人靈活就業，與低收入族群的收入問題，他卻講出「可以把閒置房子租出去」當成另一種獲得收入的方式。相關言論引起大陸微博網友狂酸，「有閒置房子還算低收入群體嗎」、「沒飯吃？為什麼不吃肉呢？」

許憲春畢業於上海財經大學現代應用統計研究室，拿下經濟學碩士學位後進入政府工作，2006年當選中國國家統計局副局長，並於2017年離任。他日前接受《財經》雜誌蘇琦的訪問時，針對中國大陸「現在年輕人靈活就業」問題進行一番討論。

▲▼陸前高官神回認為解決年輕人和低收入族群收入問題，其中一個方式就是可把閒置的房子租出去。（圖／翻攝微博）

▲▼許憲春被網友批評「何不食肉糜」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸前高官神回認為解決年輕人和低收入族群收入問題，其中一個方式就是可把閒置的房子租出去。（圖／翻攝微博）

許談到靈活就業時以有私人車輛為例，「比如說你有私家車，可以拉活」，這樣的方式也可以套用到解決低收入族群的收入問題上，之後他又說，「還比如說，你把自己閒置的房子租出去，這也是獲得收入的一種方式。靈活就業其實解決了很多就業問題。」

不過許的一段言論卻在微博掀起一陣狂酸，「窮人可以把閒置不住的房子租出去，還可以用私家車跑滴滴，都是很幸福的」、「解決低收入群體的收入問題的答案找到了哈哈」、「他沒事兒吧」、「解決低收入群體的住房問題，從把他家的房子免費讓我住開始」、「何不食肉糜」、「理解一下大老爺沒見過窮人」。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
已婚女教授帶他到台灣當性奴！　早稻田處男博士生崩潰求償
Selina鮮肉男友「無罩正臉」終於曝光！　黃子佼慶生照捕獲
彰化驚見「滿地衣服」蓋滿籃球場　網看15秒影片傻：人體蒸發？
羅一鈞深夜突請假！陳時中一聽原因「眼淚快掉下來」：對他很抱歉
冷氣團亂清明！今起越晚越冷下探12度　2好2壞「春寒料峭」
半導體殺爆美股！道瓊尾盤重挫550點　台積電ADR跌2.31
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

休旅車高速對撞電動車！　駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

中國證實：已與索羅門群島簽署「雙邊安全合作框架協議」

美對華貿易政策不再聚焦「施壓」　陸商務部：合作是唯一正確選擇

反擊美制裁　陸：對美國官員採取簽證限制

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

小黃刷卡機車！撞歪後照鏡　騎士幫調反被運將搖窗開罵

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！　「現場照曝光」…2年戀修正果

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

休旅車高速對撞電動車！　駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

中國證實：已與索羅門群島簽署「雙邊安全合作框架協議」

美對華貿易政策不再聚焦「施壓」　陸商務部：合作是唯一正確選擇

反擊美制裁　陸：對美國官員採取簽證限制

俄兵憂輻射問題「險釀暴動」　烏克蘭：大部分俄軍已撤離車諾比

連3戰安打！大谷翔平預習開幕二刀流　先發3.1局有失分

已婚女教授帶他到台灣當性奴！　早稻田處男博士生崩潰求償

吳姍儒肌膚好到發光靠「這招」！自曝鹹酥雞、珍奶照吃不發胖秘訣

陳時中料6月宣布參選台北市長　本人親回1句話

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

完整接種疫苗旅客自4月1日起可免隔離入新加坡　新航和酷航全面開放訂位

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

韓劇女主都換上瀏海髮型！4款範本適合臉型公開　金世正S型最不挑人

陳庭妮「無預警發現求婚」：氣死了，被我媽暴雷！　胡宇威笑曝對話

「最正護理師」曝脫髮症病史　她曾崩潰：看著鏡子都會哭

大陸熱門新聞

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

年輕人失業　官員：出租房子賺錢

煉鋼工跳入高爐融化　15秒「人一下就沒了」

徵女秘書要求有性經驗　人資認了老闆不單純

22歲女當職業伴娘...收入曝網喊：哪裡應徵

浙江嚴打虛擬貨幣挖礦　直接沒收礦機

休旅車高速對撞電動車！ 駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

年輕人收入問題大！　他神回：閒置的房子租出去

「博士生學霸」騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

中國證實：已與索羅門群島簽署安全合作協議

上海「半封城」明換浦西！涉1600萬人

陸留學生入境澳洲遭遣返 手機有軍訓照片被指接受過「軍事訓練」

官方令飼主染疫「撲殺寵物」　網炸鍋：強制殺家人

正妹突問「相信愛情嗎」　老司機回應網笑翻

更多熱門

相關新聞

陸2015經濟成長破6　替十三五奠基

陸2015經濟成長破6　替十三五奠基

大陸國家統計局日前公布的2015年統計公報，根據新華社報導指出，在過去一年世界政經局勢複雜險峻的形況下，大陸仍舊在「經濟發展邁上新台階」，並實現了「十二五，圓滿收官」的目標，為剛起步的「十三五」計畫奠定了堅實基礎。

關鍵字：

許憲春

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

孫藝真、玄彬婚宴菜色曝光！祭出「高級魚子醬」韓網驚呆

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

俄2架戰機掛核彈　入侵瑞典領空

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面