爆名導幫「卡神」找臨演拍片　法官認證黃士修沒查證但免賠

▲黃士修出庭揶揄導演李惠仁覺得和「卡神」楊蕙如並列是受辱，「卡神」是有多負面。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

「以核養綠」公投領銜人黃士修3年前在自己創辦的《核能流言終結者》粉絲專頁，PO文指稱紀錄片導演李惠仁幫「卡神」楊蕙如找臨時演員拍片，李惠仁告黃士修企圖把他塑造成楊蕙如的網軍成員、藉此貶損他的人格聲譽，要求賠償9萬1450元並公開道歉，台北地院審理認定黃士修沒合理查證，但李惠仁的名譽沒因此被貶損，判李全部敗訴，可上訴。

本案源於2019年12月間，黃士修在《核能留言終結者》粉專PO文，宣稱接獲「一位綠營（非英派）朋友」爆料，指當時距離2020總統大選前一個月、在網路流傳的《年輕人，你們還不出門投票嗎？》一片，是「卡神」楊蕙如主導在2019年10月底拍攝，影片團隊包括多個綠營側翼粉專主編，「導演李惠仁協力，臨演是他找來的」。

黃士修在PO文中指出，循線調查，「確實找到網路上有英派學生，在幫李惠仁導演持續招募年輕臨時演員的貼文，應該就是《年輕人，你們還不出門投票嗎？》的後續」，黃士修並公布截圖為證，顯示「徵臨演」、「導演李惠仁」、「津貼1000，大學生外表」等訊息。

▲導演李惠仁。（圖／記者李毓康攝）

李惠仁公開強調不認識楊蕙如、也沒協助對方拍片，李惠仁並告黃士修涉犯妨害名譽罪嫌但撤告，去年（2021年）8月底另提本件民事訴訟，指楊蕙如2018年在PTT發動網軍侮辱我國駐日本大阪代表處，致時任處長蘇啟誠自殺身亡，楊女因此被起訴涉犯侮辱公署等罪嫌。

李惠仁強調自己跟楊蕙如的網軍案無關，黃士修PO文卻刻意將當時「社會風評不佳、具有高度負面形象」的楊蕙如與他連結，企圖把他塑造成楊蕙如的網軍成員或具有緊密關係，以致他長期投身公益的形象與人格聲譽受損，要求黃男賠償9萬1450元，並在粉專與個人臉書刊登道歉聲明。

黃士修出庭男反譏李惠仁究竟認為楊蕙如到底有多負面，比如說到陳金火，許多人會聯想到「分屍案、食人魔」，李惠仁覺得提到「卡神楊蕙如」，大家會聯想到什麼，李惠仁當庭沒回應。黃男開完庭受訪揶揄李惠仁「楊蕙如大概會覺得老娘躺著也中槍」，更好奇「楊蕙如可不可以告李惠仁啊」。

法官審理認為，黃士修請他的消息來源出庭作證，證人卻說自己也是把聽來的消息轉述給黃士修，法官指黃士修並再沒做其他合理查證，無從證明李惠仁招募的臨演跟楊蕙如所拍影片有何關連。

不過法官認為李惠仁就算真的幫楊蕙如找臨演拍片，也未必會被認定2人有密切關係，加上黃士修本案所說內容，跟楊蕙如另案被起訴案情不同，難以斷定李惠仁的人格名譽就因此受到損害，據此判黃士修免賠也不必公開道歉，李惠仁還可上訴。