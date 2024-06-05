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北農董事是渣男！小三被當工具人洗正宮內褲　還跟2女交往

北農前董事鎖猷恩帶小三（圖）回家，還讓她替全家人洗衣服。

▲北農前董事鎖猷恩帶小三回家，還讓她替全家人洗衣服。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鎖猷恩成功挽回A小姐後，地下戀情轉趨高調，甚至多次帶A小姐參加北農的員工旅遊，並且出席飯局，奇怪的是，北農員工似乎見怪不怪，後來A小姐才從鎖的口中得知，他偷吃已經不是頭一回，之前還曾跟二名女攤商交往，因為感情變淡才結束戀情，鎖還誇她們「不吵不鬧」，老婆才一直被蒙在鼓裡。

但夜路走多了，總會碰到鬼！去年11月，鎖妻發現A小姐與丈夫的關係不單純，主動致電A小姐，因鎖猷恩曾交代「打死不認」，A小姐聽話照辦，本以為安全過關，沒想到姦情最後還是曝了光。

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A小姐說：「鎖妻持續跟我聯絡，我雖然否認跟鎖猷恩交往，但他太太卻放低姿態要我替她著想，告訴我不可能再跟鎖當夫妻，讓我卸下心防，結果不小心說溜嘴，把鎖之前偷吃女攤商的事告訴她。後來鎖妻拿截圖向丈夫興師問罪，鎖因心虛，以為我全招了，坦承跟我上過床，我才知道他太太一直懷疑我，是為了套話才故意接近我。」

交往期間，鎖猷恩常發訊息給A小姐示愛、討拍。（讀者提供）

▲交往期間，鎖猷恩常發訊息給A小姐示愛、討拍。

鎖猷恩與A小姐的姦情曝光後，鎖妻要求離婚，鎖卻信誓旦旦保證會跟A小姐分手，鎖妻後來選擇原諒，但要求丈夫簽下切結書，同意若再偷吃，二人除了離婚，鎖還要將名下房產過戶給妻子及放棄女兒的監護權，以及每月支付25,000元撫養費到女兒大學畢業，此外，鎖若跟其他女子有超友誼互動，抓到一次就賠10,000元，當作精神撫慰金。

鎖猷恩為了安撫妻子，簽下切結書，但私下仍與A小姐交往，還趁太太帶女兒出國，把A小姐帶回家。A小姐一到鎖家，看到屋內像垃圾場，腐敗的食物就擺在桌上，廁所洗手台掛著內褲，床上和沙發還有經血的痕跡，二話不說，捲起衣袖動手整理鎖家。

鎖猷恩與A小姐的姦情曝光後，鎖妻選擇原諒，但要求丈夫簽下切結書。（讀者提供）

▲鎖猷恩與A小姐的姦情曝光後，鎖妻選擇原諒，但要求丈夫簽下切結書。

A小姐說：「他們家很髒亂，還有老鼠在跑，衣櫃一打開，衣物全掉出來，通通沒洗，我不僅洗了他們一家三口總共20幾套衣物，甚至幫她太太洗了20幾件內衣褲，洗了一整天，另外，他們家的電風扇、馬桶蓋都壞了，而且毛巾全發霉，我也通通換新，看到我的付出，鎖猷恩很感動，說他很需要我，直到今年4月，他太太再度找上我，我才發現鎖一直在騙我。」


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