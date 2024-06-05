LINE群組爆收買老司機！　應召站祭出「優先選妃、免費啪啪」

圖、文／鏡週刊

私人經營的「色情LINE群組」目前已經是應召站、個人工作室攬客的重要管道，而這些群組的「版主」多半是長期經營「男群」粉絲的「老司機」，在封閉的群組裡，尋芳客們互相分享淫樂經驗，推薦美眉，而應召站業者為了拉攏版主，提供選妃特權、打砲折扣，甚至到指定摩鐵休息，可以免費或享有折扣，因此，他們的私人群組才會讓業者提供行銷訊息，可謂水幫魚、魚幫水。

應召站業者會在臉書經營社團，或在色情「論壇」打廣告，但因業商業性太濃厚，加上警察三不五時「網路巡邏」，查緝掃黃，為了分散風險，業者將行銷管道轉到私人經營的「色情LINE群組」。

版主是怎麼練成的？十多年前LINE群組還沒如此廣泛被色情業者運用時，臉書論壇有所謂「茶魚版」，討論嫖妓心得。一位資深版主「阿傑」指出，「魚」就是不屬於任何應召站、兼差的援交女；「茶」則是職業應召女，「魚」出沒不定，不見得好約，也常常放鴿子，甚至「茶」會偽裝成「魚」，因此論壇管理員或資深「老司機」會提供買魚買茶的資訊，自然而然成為嫖客中的意見領袖。

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進入LINE的群組時代，不少論壇管理員、版主，或意見領袖，經營自己的群組，可以推薦美眉，力捧某個人工作室，逐漸在小眾裡擁有一定影響力；甚至全台北中南各縣市的版主們，成立「版主群」，只限高階管理員或擁有自己群組的「風月教頭」、帶路老司機可加入。

版主在自己群組力推某個工小姐，還撰文分享經驗。（讀者提供）

阿傑說，這些人都不是色情業者，也有正當職業，跟一般人無異，他們為何熱中經營情色群組？除了滿足於當小圈圈的意見領袖，因為他們擁有「帶風向」的影響力，更是成為應召站拉攏的對象。



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