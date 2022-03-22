孫鵬摯友醒吾院長舒宗浩　心肌梗塞辭世享年59歲

▲醒吾流行藝術學院院長舒宗浩辭世。（圖／翻攝梁志民臉書）

記者葉國吏／綜合報導

果陀劇團創辦人梁志民凌晨在臉書透露，醒吾流行藝術學院院長舒宗浩心肌梗塞辭世，享年59歲。由於近日連續兩位摯友離世，讓梁志民相當哀慟，臉書寫著「我心痛如絞！浩哥，寶哥，天堂路上你們兩位喜劇大師結伴同行，也好一路說說笑笑吧。」

梁志民臉書表示「剛剛在醫院的往生室裡，我怔怔地看著我的老朋友，想起32年相處時光點點滴滴，想到原本後天已應他邀請到醒吾開課程委員會，會後他們說要招待我一頓大餐⋯⋯這怎麼就這樣一走了之了？唯一可以慶幸的，是浩哥應該沒有受什麼苦，走得瀟灑自在！」

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▲孫安佐當年因在美持彈事件，返台後風波不斷。（圖／資料照，記者周宸亘攝）

舒宗浩辭世享年59歲，消息一出另許多人相當震驚，紛紛在舒宗浩的臉書上貼文表達哀悼。舒宗浩畢業於國光藝校，曾擔任崇右影藝科技大學表演學院院長。2019年因孫安佐事件曾多次接受媒體訪問。

根據了解，孫安佐的父親孫鵬是舒宗浩的學弟，已經認識超過40年，所已在孫安佐事件爆發時，舒宗浩曾多次發言力挺孫安佐，也曾代表醒吾校方發言「我們會提供他改過自新的機會。」