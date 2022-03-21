聯合報系民調／六都施政滿意度「侯友宜奪冠」　吊車尾是柯文哲

▲侯友宜、柯文哲。（資料照／翻攝共訊畫面）

記者蘇晏男／台北報導

九合一地方大選11/26登場，聯合報系民調中心今（21日）公布最新六都民調，在市政滿意度上，由新北市長侯友宜奪冠，其次是桃園市長鄭文燦，而台北市長柯文哲則是吊車尾。另外，在居住幸福感調查方面，台中市民感覺最幸福。

根據聯合報系民調中心發布的「六都宜居大調查民調結果」，在施政滿意度上，侯友宜90.9％居冠，其次他依序是鄭文燦83.2％、台南市長黃偉哲81.9％、高雄市長陳其邁78.3％、台中市長盧秀燕74.6％、 台北市長柯文哲61.4％。不滿意度方面，以柯文哲34.5％最高，其次是盧秀燕20.8％、陳其邁16％、鄭文燦14.1％、黃偉哲12.7％、侯友宜5.7％。

該民調中心分析，在滿意度和不滿意度成績，侯友宜一枝獨秀，滿意度唯一破9成、不滿意度唯一個位數的六都首長；柯文哲和盧秀燕則是倒數兩名，市政成績待加強。

在居住幸福感調查部分，台中市民感覺最幸福，以90.6％最高，其次依序是台南市89.4％、桃園市88.7％、新北市87.8％、高雄市84.3％、台北市78.4％。

至於居住光榮感方面，台南市民感覺最光榮，以88.4％居首，其次依序是台中市86.8％、桃園市83.3％、新北市81.9％、高雄市81.8％、台北市71.2％。

聯合報系民調中心認為，換句話說，台中和台南市民感覺最幸福又光榮，台北市民的居住幸福感和光榮感雙雙吊車尾；侯友宜個人滿意度居高不下，但新北市民的幸福感和光榮感卻屬於後段班。

聯合報系民調中心此次調查於2022年2月9日至3月2日間進行，訪問了6516位居住六都且年滿20歲成年民眾，包括台北市1082人、新北市1090人、桃園市1084人、台中市1083人、台南市1093人、高雄市1084人。

民調結果在95％信心水準下，六都樣本抽樣誤差各為±3.0個百分點，全體總樣本抽樣誤差為±1.2個百分點。另，調查是以六都住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依六都20歲以上人口之性別及年齡結構進行加權。