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白宮：拜登出訪歐洲「將赴波蘭會談」　討論烏克蘭危機

▲▼拜登宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

▲ 拜登先前宣布，取消俄羅斯的貿易最惠國待遇。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事之際，美國總統拜登即將出訪歐洲，在比利時布魯塞爾會見北約（NATO）盟國、7國集團（G7）及歐盟（EU）領袖，討論國際社會支持烏克蘭的努力。白宮稍早宣布，拜登此行還將前往波蘭，討論烏克蘭危機。

《衛報》報導，美國白宮聲明宣布，拜登25日將赴波蘭首都華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會談，預計討論美國與盟友、合作夥伴如何應對「俄羅斯對烏克蘭發動的不正當且無端戰爭造成的人道主義及人權危機」。

聲明指出，拜登也將在當地21日與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、義大利總理德拉吉及英國首相強生通電。

根據白宮發言人莎琪（Jen Psaki）16日說明，拜登將在北約峰會上討論「持續的威懾及防禦努力」，並重申美國對北約盟國的承諾，歐洲理事會會議則預計討論「對烏克蘭的共同關切，包括讓俄羅斯付出經濟代價的跨大西洋努力，為受暴力影響的人提供人道主義支持，以及解決與衝突有關的其他挑戰。」

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