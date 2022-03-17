抖音一響父母白養！國小師嘆全班唱：陳董在夜總會　6點指集體洗腦

▲抖音影片常在國小、國中生間風靡。（圖／翻攝自抖音）



記者崔子柔／綜合報導

抖音是時下年輕人愛用的app之一，彰化一名國小教師林怡辰表示，現在全班很像被「集體洗腦」，建議家長還是要注意孩子的閱聽內容，「尤其孩子不太會辨別這些影像背後隱含錯誤的價值觀」。

「抖音一響，父母白養」林怡辰昨（16）日在臉書發文表示，她現在帶到的六年級學生，大概從幼兒園就開始接觸吃到飽的手機和網路，她盤點出6項差異：

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一、抖音音樂一下，全班幾乎都可以跟著順口溜：陳董在夜總會、還有無意義的聲音，「很像集體洗腦，一呼百應」。

二、開始寫簡體字，並把簡體字和繁體字混淆，「和前一屆學長姊相比，語文落了一截，更何況還有在家上課那段」。

三、提醒家長注意孩子上網情形、網路交友狀況，但還沒到家又能看到孩子在臉書按讚。

四、不宜影片過量，連小一小二的同學都看過魷魚遊戲。

五、常常處理到不宜玩笑、身體分際問題，「孩子說：影片都這樣演啊」。

六、小孩有手機戒斷症狀，如果要收起手機，小孩拚命生氣、翻臉，「功課都是急著為了看手機，快速完成，昨天學的，回家歸零，只有到校才又變正常」。

林怡辰總結，「吃進去的食物和每天日積月累接觸到的資訊，You are what you see」，而孩子不太能辨別抖音、youtube、網路小說等內容中隱含的錯誤價值觀，「抖音一響，父母白養。要拿孩子來證實這句話真偽嗎？我是不敢啦」，希望家長能多加關注孩子上網時的閱聽內容。