抖音一響父母白養！國小師嘆全班唱：陳董在夜總會　6點指集體洗腦

▲抖音影片常在國小、國中生間風靡。(圖/翻攝自抖音)



記者崔子柔/綜合報導

抖音是時下年輕人愛用的app之一,彰化一名國小教師林怡辰表示,現在全班很像被「集體洗腦」,建議家長還是要注意孩子的閱聽內容,「尤其孩子不太會辨別這些影像背後隱含錯誤的價值觀」。

「抖音一響,父母白養」林怡辰昨(16)日在臉書發文表示,她現在帶到的六年級學生,大概從幼兒園就開始接觸吃到飽的手機和網路,她盤點出6項差異:

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、抖音音樂一下,全班幾乎都可以跟著順口溜:陳董在夜總會、還有無意義的聲音,「很像集體洗腦,一呼百應」。

二、開始寫簡體字,並把簡體字和繁體字混淆,「和前一屆學長姊相比,語文落了一截,更何況還有在家上課那段」。

三、提醒家長注意孩子上網情形、網路交友狀況,但還沒到家又能看到孩子在臉書按讚。

四、不宜影片過量,連小一小二的同學都看過魷魚遊戲。

五、常常處理到不宜玩笑、身體分際問題,「孩子說:影片都這樣演啊」。

六、小孩有手機戒斷症狀,如果要收起手機,小孩拚命生氣、翻臉,「功課都是急著為了看手機,快速完成,昨天學的,回家歸零,只有到校才又變正常」。

林怡辰總結,「吃進去的食物和每天日積月累接觸到的資訊,You are what you see」,而孩子不太能辨別抖音、youtube、網路小說等內容中隱含的錯誤價值觀,「抖音一響,父母白養。要拿孩子來證實這句話真偽嗎?我是不敢啦」,希望家長能多加關注孩子上網時的閱聽內容。