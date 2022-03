馬斯克喜獲女兒　怪名「Exa Dark Sideræl」意義曝！女友卻喊分手

▲馬斯克和格萊姆斯2019年5月一同出席紐約大都會博物館慈善晚會。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

全球首富馬斯克(Elon Musk)與加拿大歌手格萊姆斯(Grimes)繼2020年將兒子「X」取名為「X Æ A-Xii」後,現在又透過代理孕母迎來第二胎,新誕生的小女兒「Y」也被取了一個標新立異的名字──「Exa Dark Sideræl」,背後意義與「未知、恆星」有關。然而,格萊姆斯卻發文表示,兩人已「再次」分手。

美國雜誌《浮華世界》(Vanity Fair)10日刊出33歲歌手格萊姆斯的人物故事,當她在德州奧斯汀的住處受訪時,背景傳來孩子的哭聲,她才透露自己透過代理孕母喜獲一名女兒,這名2021年12月出生的女嬰全名是「Exa Dark Sideræl Musk」。

▲加拿大歌手格萊姆斯透露藉由代理孕母迎來一名新生女嬰。(圖/翻攝自推特@Grimezsz)

格萊姆斯表示,小女兒名字中「Exa」是從超級電腦術語「exaFLOPS」(每秒1百京浮點運算次數)而來,「Dark」指的是未知,「人們害怕未知,實際上是因為缺乏光子,暗物質是宇宙中美麗的奧秘。」最後的「Sideræl」則是恆星(Sidereal)的「更精靈化」(More Elven)拼法,代表著「宇宙的真實時間,恆星日,深空時間,而不是我們的相對地球日。」

格萊姆斯說,「Sideræl」念作「sigh-deer-ee-el」,這個名字也是參考了她最喜歡的《魔戒》角色凱蘭崔爾(Galadriel),因為凱蘭崔爾最後選擇放棄戒指。不過,雖然女兒的名字與兒子一樣特殊,但有可能還會改名,因為她和馬斯克已經習慣偶爾會叫她「Sailor Mars」(水手火星)了。

▲馬斯克曾表示,自己和女友處於半分手狀態。雜誌出刊後,格萊姆斯更直言,兩人已經「再次」分手。(圖/路透)

格萊姆斯受訪時提到,她和馬斯克的關係很不穩定(very fluid),但她可能還是會把馬斯克稱為男朋友,「我們住在不同的房子,我們是最好的朋友,經常見面,我們會各自做自己的事情,我不指望別人能理解。」但格萊姆斯說至少兩人都過得很快樂,只是都需要自由。

當期雜誌出刊後,格萊姆斯在推特上表示,自從這篇文章寫成後,她又和馬斯克分手了,「但他是我最好的朋友,也是我人生摯愛,我的生命和藝術現在永遠致力於使命(The Mission)。」她解釋,「使命」是指「永續的能源,讓人類成為多行星物種與保存意識。」

此前,馬斯克曾於去年9月表示,兩人仍然相愛,但因為地理位置和工作的關係,讓他們處於「半分手狀態」。

Me and E have broken up *again* since the writing of this article haha, but he’s my best friend and the love of my life, and my life and art are forever dedicated to The Mission now, I think Devin wrote that part of the story rly well. Sique - peace out