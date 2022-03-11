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馬斯克喜獲女兒　怪名「Exa Dark Sideræl」意義曝！女友卻喊分手

▲▼2019年5月，馬斯克和格萊姆斯Grimes一起出席「紐約大都會博物館慈善晚會」時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克和格萊姆斯2019年5月一同出席紐約大都會博物館慈善晚會。(圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球首富馬斯克（Elon Musk）與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）繼2020年將兒子「X」取名為「X Æ A-Xii」後，現在又透過代理孕母迎來第二胎，新誕生的小女兒「Y」也被取了一個標新立異的名字──「Exa Dark Sideræl」，背後意義與「未知、恆星」有關。然而，格萊姆斯卻發文表示，兩人已「再次」分手。

美國雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）10日刊出33歲歌手格萊姆斯的人物故事，當她在德州奧斯汀的住處受訪時，背景傳來孩子的哭聲，她才透露自己透過代理孕母喜獲一名女兒，這名2021年12月出生的女嬰全名是「Exa Dark Sideræl Musk」。

▲▼加拿大33歲歌手格萊姆斯（Grimes）透露她藉由代理孕母迎來一名新生女嬰。（圖／翻攝自推特）

▲加拿大歌手格萊姆斯透露藉由代理孕母迎來一名新生女嬰。（圖／翻攝自推特@Grimezsz）

格萊姆斯表示，小女兒名字中「Exa」是從超級電腦術語「exaFLOPS」（每秒1百京浮點運算次數）而來，「Dark」指的是未知，「人們害怕未知，實際上是因為缺乏光子，暗物質是宇宙中美麗的奧秘。」最後的「Sideræl」則是恆星（Sidereal）的「更精靈化」（More Elven）拼法，代表著「宇宙的真實時間，恆星日，深空時間，而不是我們的相對地球日。」

格萊姆斯說，「Sideræl」念作「sigh-deer-ee-el」，這個名字也是參考了她最喜歡的《魔戒》角色凱蘭崔爾（Galadriel），因為凱蘭崔爾最後選擇放棄戒指。不過，雖然女兒的名字與兒子一樣特殊，但有可能還會改名，因為她和馬斯克已經習慣偶爾會叫她「Sailor Mars」（水手火星）了。

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克曾表示，自己和女友處於半分手狀態。雜誌出刊後，格萊姆斯更直言，兩人已經「再次」分手。（圖／路透）

格萊姆斯受訪時提到，她和馬斯克的關係很不穩定（very fluid），但她可能還是會把馬斯克稱為男朋友，「我們住在不同的房子，我們是最好的朋友，經常見面，我們會各自做自己的事情，我不指望別人能理解。」但格萊姆斯說至少兩人都過得很快樂，只是都需要自由。

當期雜誌出刊後，格萊姆斯在推特上表示，自從這篇文章寫成後，她又和馬斯克分手了，「但他是我最好的朋友，也是我人生摯愛，我的生命和藝術現在永遠致力於使命（The Mission）。」她解釋，「使命」是指「永續的能源，讓人類成為多行星物種與保存意識。」

此前，馬斯克曾於去年9月表示，兩人仍然相愛，但因為地理位置和工作的關係，讓他們處於「半分手狀態」。

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