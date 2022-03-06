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快訊／困火場逾2小時　台中興中街大火再救出2婦…1人無生命跡象

▲快訊／受困火場逾2小時，台中興中街大火再救出2婦…1人無生命跡象。（圖／記者白珈陽攝）

▲受困火場逾2小時，台中興中街大火再救出2婦…1人無生命跡象。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街93號集合住宅下午4點半傳出火警，消防局緊急派員前往救援，總共救出5名傷者送醫治療、意識清楚，火勢受控後，消防隊也侷限逐層搜索中。結果在6點半及7點鐘左右，又找到兩名婦人，其中一名年約70歲，受困電梯兩小時；但另一婦人救出時已無生命跡象，送醫搶救中。

有民眾拍下，3名住戶為了逃生，爬出大樓站在鐵窗上等待救援，消防隊員也不斷灑水幫忙降溫，但一名50歲袁姓男子受不了高溫，竟從6樓跳下，重摔在停路旁的白色轎車上，轎車車底凹一大洞，男子也頭部受傷送醫急救，現場民眾嚇得尖叫。

消防局表示，該棟建築物為地下1層、地上7樓大樓，另還有頂樓加蓋，據報現場3樓有煙冒出，有民眾受困，消防局派遣8單位消防車(含救護車)共22輛85人，前往現場搶救。一名袁姓男子與47歲余姓女子、50歲陳姓男子爬出大樓，站在鐵窗上等待救援，但袁男疑似受不了高溫，不顧圍觀民眾阻止從六樓跳下，現場民眾全程目睹，嚇得尖叫不已。另外余女、陳男兩人在鐵窗外撐了1個多小時，約莫5點半被雲梯車救下。

跳窗逃生的袁男被緊急送往中國附醫急救，命大無生命危險。中國附醫表示，意識清醒，但腰椎及顏面受傷，持續治療中；另外余女、陳男都受到嗆聲、意識清醒。
 

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