要不到生活費！老父「傳3條LINE」撂話：想殺死你　反遭兒告上法院

▲阿宏被依法判拘役40日。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿宏」（化名）跟兒子討要零用錢被拒，竟然就傳了恐嚇訊息給對方恫嚇「想殺人放火。尤其是你」、「要親手殺死你」等語。對此，高雄地院審理後依法判其拘役40日，而阿宏不服判決結果提出上訴，但二審法官審理後，認為一審判決並無不妥，駁回其上訴。

判決指出，阿宏用LINE傳送3則恐嚇訊息給兒子，分別為「想殺人放火。尤其是你。」、「我又想算一下，如何打死你這種畜生」、「我愛你，就要親手殺死你。不然讓他人殺你。害了他人。」誇張的言詞讓其子深感畏懼，擔心阿宏會傷害自己、家人，因此選擇報警處理。

阿宏得知被提告後，承認確實有傳送上開訊息，但他也大罵，「因為他把我的房子賣掉，害我沒有房子可住，他又不願意扶養我，寧願讓我餓死，也不讓我看醫生，我才會傳這些話給他。」

法官審理時，阿宏坦承上開行徑，但辯稱自己有情緒方面障礙，並拿出醫生證明，但法官認為阿宏在做出上述行徑時，文字用語貫通、清楚流暢，應與常人無異，因此依法判其拘役40日，而案經上訴到二審時，阿宏又辯稱，自己打字速度很慢，連注音都不會使用。不過，法官勘驗其在偵訊時已承認的情況，並不採信其說詞，駁回上訴，全案定讞。